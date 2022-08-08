日燒夠野性　玩到冇時停

雖然話一白遮三醜，但係擁有古胴膚色嘅囡囡，顯得更有活力同健康美。好似日本AV界就有好多女優擁有被稱為「日燒」嘅古銅膚色，佢哋充滿活力又狂野，更加以性為樂玩到無時停，男人遇到佢哋真係要小心應付呀！

爆乳夾擊

喺Million出品嘅《爆乳日爆Gal's之逆援交》中，吉根柚莉愛及有岡美羽呢兩位古銅色爆乳妹聯手出動勾引男人，佢哋有時會換上火辣比堅尼喺泳池出現，胸前嘅深溝好容易就引得男人注意，而兩女就會睇準時機上前向對方大送秋波，喺兩對爆乳夾擊之下，班男人個個都俯首稱臣，任由佢哋玩弄！兩女亦會去到酒吧尋找獵物，憑住高超溝仔技巧以及爆乳誘惑之下，每次都冇失手，男人都會願意為佢哋精力盡出！

喪嗒小鮮肉

由喺M's Video Group推出嘅《游泳社的肉食運動員前輩》入面，根尾朱里係一位游泳健將，亦係學校泳隊嘅主將兼大前輩，因為佢泳術了得又夠索，惹來好多男仔加入泳隊，咁樣就合晒朱里嘅需要喇！因為佢其實係一位慾望之女，有咁多小鮮肉就可以方便佢教游水為名，勾引男仔上床為實，而班男仔任由玩弄都唔敢出聲，一來脅於朱里嘅前輩身份，二來能夠親近索女實在係性福無邊，梗係唔會抗拒啦！

調教處男

OPPAI推出嘅《黑GAL女上司童貞相部屋逆NTR》，講述蘭華係一間公司嘅高層，最近佢對新入職嘅後生仔涼介相當有興趣，皆因對方仲係青頭仔，所以好想喺床上調教佢。於是蘭華安排涼介一齊出差，完成公事後就借意租酒店共度春宵，一入到房，佢即刻寬衣解帶露出激凸身材，搞到涼介不知所措，跟住蘭華好似餓狼上身咁向涼介施展各種床技，仲教對方點樣喺床上取悅女性，而涼介好快就掌握到技巧，同蘭華激戰連場又盡享快感！

簡評

多年前日本AV界興起澀谷系女優，一眾古銅膚色嘅狂野索女登場，不過到近年佢哋嘅氣勢轉弱，但係依然有唔少古銅妹繼續將狂野特色盡情發揮！今日為大家介紹嘅作品就以「日燒」古銅膚色為主題，當中本仙最鍾意吉根柚莉愛及有岡美羽主演嘅《爆乳日爆Gal's之逆援交》，原因係兩位女優心口脹卜卜，更擅用對爆乳嚟夾擊男優，加上佢哋玩弄男優嘅時候愉快又淫邪，癡女風格相當突出！