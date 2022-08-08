郭思琳下月生得影大肚寫真　吳浩康Size變大搞到冇褲着

歌手吳浩康（Deep）太太郭思琳在社交網分享其懷孕寫真，模特兒出身的她穿上白色花紋透視長裙，上圍因為懷孕而升Cup，但她得天獨厚，手腳纖瘦，被封做最美孕母。思琳透露當日他們在沙頭角一個營地拍攝：「所有造型同裝飾都有團隊幫我哋安排晒，嗰日都算影得好快手，3個造型連埋化妝整頭，用咗5粒鐘搞掂。」

她大爆拍攝當日最難忘是老公沒褲穿，她笑說：「因為服裝贊助之前同過Deep合作過，但係Deep呢排愛上健身，啲尺寸已經唔同晒，但服裝嗰邊竟然照用番佢之前嘅尺碼，搞到嗰日佢冇褲着，只可以着番自己啲衫影。」成個孕期她約了3個攝影師影孕照，但當日這輯相在外景高達35度下拍攝，她笑說：「又熱又多昆蟲又要赤腳行石灘，佢影完一個造型已經由頭濕到腳趾尾，佢都冇怨言，我係勁感動嘅，所以第3輯我自動幫佢推咗，唔敢再打擾佢喇。」

之前她不時見暈不適：「最近OK，都減少出街喇，因為感覺身體弱咗，之前同朋友行BB展試過頭暈眼花，要即刻搵老公接我走，可能關貧血事，我缺鐵要日日飲鐵水，嗰日趕時間唔記得飲鐵水先出門口。」下月就臨盆，她承認心情好緊張，她說：「Deep一定要入產房陪我，死都捉埋佢入去，我唔想孤軍作戰。」