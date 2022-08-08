立陶宛Neringa Kriziute　人不可貌相

乜嘢叫做人不可貌相？從嚟自立陶宛嘅網紅Neringa Kriziute身上便能印證呢個講法，事關佢擁有美艷嘅樣貌及超誇張嘅火辣身材，試問又點估到佢竟然係一位藝術家。

與別不同

每當網民見到Neringa Kriziute嘅性感寫真時，都會覺得佢嘅存在一啲都唔真實，原因好簡單，從樣貌到身材可以話係盡得上天嘅眷顧，集迷人樣貌、激凸雙峰、渾圓盛臀及誘人長腿於一身，擁有如此完美嘅外形，實在令女性為之妒忌，男性為之流晒口水！

喺立陶苑考納斯出生嘅佢，早就知道自己有着與別不同嘅吸引力，故此希望將來投身模特兒界發展，不過佢一直嘅夢想其實係成為畫家。然而，夢想歸夢想，佢喺大學時卻選擇修讀建築學學士學位，既然佢想做模特兒同畫家，點解又會走去讀建築學呢？原因好簡單，就係Neringa Kriziute認為如果要為日後生計打算嘅話，建築學可以作為自己未來嘅出路。

富藝術才華

喺大學期間，佢去咗模特兒公司面試，結果成功獲得取錄，先後為多個品牌拍攝平面廣告，同時推出性感寫真，更參加過唔少電影及電視節目嘅面試。正因為佢對演出抱有相當熱誠，亦令佢萌生成為網紅嘅諗法，為咗提升人氣，佢喺網上嘅寫真尺度愈嚟愈大，從若隱若現嘅貼身超短裙，到後嚟露肉度極高嘅火辣照，令佢成為東歐新一代嘅性感網紅，時至今日，佢嘅社交平台嘅粉絲人數已超過436萬！

雖然Neringa Kriziute嘅模特兒及網紅事業相當出色，但係佢從未放棄當畫家嘅夢想，喺取得建築學學士學位之後，佢又取得繪畫碩士學位，擅長繪畫抽象畫嘅佢，更先後喺立陶苑及外國舉辦過多次個人畫展。作為一位既有外形，又有藝術細胞嘅網紅，Neringa Kriziute嘅魅力確係與別不同。

Profile

出生地：立陶苑

身高：177cm

三圍：37D-27-38

Neringa Kriziute嘅畫作固然能感動人心，但係佢嘅外形對男士嚟講，衝擊感卻更加強烈。事實上，現年27歲嘅佢不但喺社交平台上密密發放福利相，而且性感度更係有增無減，加上豐乳肥臀嘅魔力，真係令人愈睇愈冧！