今日(8日)係台灣父親節,男星王陽明(Sunny)喺社交網晒出相片。第一張相係佢同爸爸嘅合照,相中佢一頭長髮,頭戴四方帽,着上紫色嘅畢業袍,高大有型。而爸爸就企喺旁邊靦腆微笑,場面溫馨。而Sunny喺貼文寫到:「父親節快樂Happy Fathers Day!Love you Dad.第一張是18年前大學畢業的照片,對!我以前留長髮的。」而第二張相則係佢抱住阿女Katiya出去玩嘅照片,寫到:「Miss you so much Katiya. See you soon. Thank you Dizzy for giving me Katiya and making me a Father. 祝所有爸爸們父親節快樂!」而網民就留言大讚:「哥長頭髮超帥」、「你爸跟你一樣長得很多有型」、「帥爸父親節快樂」、「好父親」。