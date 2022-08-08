【BB來了】無綫財經主播余琦琪爆人氣　Edan都Like！

新聞之花代代有，近期最受網民歡迎的新聞之花，是無綫財經資訊台主播余琦琪（Katrina），曾當now TV財經台主持的她，於2020年開始轉到無綫。不少網民大讚她樣子甜美，更指她比Angelababy更「baby」更可愛，是理想女友的類型，稱她「琦琪BB」或「Katrinababy」，更有網民稱因為她才收看節目兼有「幸福感」：「你真係好索，我見到你覺得自己好幸福！」然而粉絲們對她出鏡率十分緊張，曾留意到她有整個星期未有在財經節目《交易現場》出現，立刻留言給她：「索爆琦琪，呢個星期冇你主持嘅《交易現場》根本就零收視，完全冇吸引力！」Katrina親自回覆感謝支持。

有網民為Katrina開設粉絲應援專頁，常分享她主持時不同打扮的電視截圖，就算戴着口罩都一樣要截圖外，MIRROR人氣王呂爵安（Edan），以及在《愛·回家之開心速遞》中飾「葱頭」的丘梓謙都是她的粉絲，不單追蹤其社交帳戶，更會在她的發文畀Like讚好！雖然Katrina並非勤力更新社交帳戶，但所分享的相片，可見這位新聞之花的生活日常，閒來享受美食或旅行，文青味濃，當然水着相或性感照欠奉！Katrina於2014年在英國薩塞克斯大學（University Of Sussex）攻讀媒體及文化研究學士課程，直至2020年更在香港中文大學完成新聞學文學碩士課程。