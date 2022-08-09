【是日通勝】

農曆七月十二

壬寅年 戊申月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：交易、出行、嫁娶

忌：開倉、出財、醞釀

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：28、30、37、48

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：財運稍遜，謀事忌自私自利，要多為人設想。

金牛座：謀事阻力大，回報卻遜於預期，無奈又無助。

雙子座：貪字得個貧，別被眼前的蠅頭小利蒙蔽理智。

巨蟹座：只要平日無做虧心事，霉運纏身也傷不了你！

獅子座：易跟身邊人爆衝突，一人讓一步，有助平息。

處女座：事業愛情兩得意，可讓自己做些感興趣的事。

天秤座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

天蠍座：留意身體發出的警號，定期進行體檢很重要。

人馬座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：別妄想有不勞而獲的僥倖，謀事要全力以赴。

水瓶座：付出與收入不成正比，易在職場上碰到麻煩。

雙魚座：處事方式有成效，今天有望把夢想變成現實。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）鼠 運勢跌

鼠：是日沖煞，運勢下滑，謀事要步步為營。

牛：魂不守舍，工作易分心，犯錯機會高。

虎：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

兔：人際關係差，易跟同事爆發明爭暗鬥。

龍：腦筋轉數快，謀事得心應手，水到渠成。

蛇：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

馬：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

羊：偏財旺，有抽獎運，投資股票有着數。

猴：心平氣和，行事理性，易獲身邊人信任。

雞：渾身正能量，不管做甚麼事都充滿激情。

狗：懂得在職場上爭取表現，成功指日可待。

豬：對工作表現有要求，可於職場嘗到甜頭。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

下半年世界運勢

時間過得太快了，轉眼又來到立秋，即是踏入下半年。很多師傅會用立春的四柱，去推算一年世界的吉凶禍福，但用立秋的四柱去預算下半年，就比較少。小弟就嘗試去班門弄斧一下，靈驗與否，明年自有分曉，若然準確，不用鼓掌，相反，也請不要見笑。

立秋八字，壬寅年、戊申月、壬辰日、辛亥時（有個別《萬年曆》是戌時，現以亥時推算），八字的年月金木相沖，沖者乃變動不安，也代表鬥爭，金代表西方，木代表東方，意味東西方國家在下半年的爭拗也較為嚴重。

金有土生金助，西方國家的力量不弱，木也有旺水生之，代表雙方的力量勢均力敵，難分高下。

在八字上，月、日拱子，合水局，天干有金水扶助，水勢極之旺盛，相信下半年的雨勢也會較大，在大地上會有水浸、水災、山泥傾瀉，甚至海嘯的現象。

水代表陰寒，格局五行欠火，水火不調和，也代表今年下半年的天氣非常極端，世界各地易有雪崩、大風雪的災難。而推算在人物的層面上，水代表陰暗、悲觀，火代表希望、光明，水勢為患，相信下半年我們也生活在一個不明朗、不愉快，欠缺溫暖的空間。

水是往下沉的，於經濟上，在失衡的情況下，全球的整體經濟也是死氣沉沉，一蹶不振，尤其是在冬天，股票市場會有大幅下滑，甚至股災的情況。

不幸的事情比較多，我也不希望自己言中。