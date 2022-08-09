蔡依林一晚暴跌30萬Fans　王心凌崛起搶后座

「甜心教主」王心凌憑綜藝節目《乘風破浪》爆紅，加上擁「內地媳婦」光環的楊丞琳，在兩女夾擊下，台灣天后在內地市場大執位！曾紅極一時的「G奶天后」蔡依林受負面傳聞影響而人氣大跌，已2年無緣賺人仔，近日更爆出內地Fans人數急瀉，短短一晚「脫粉」近30萬！

王心凌最近成為「台灣奇葩」，多年來在內地人氣及工作量不算高，但自參加綜藝節目《乘風破浪》爆紅並成為總冠軍後，隨即一躍成為「人生勝利組」，衝上內地熱搜的頂流女王，社交平台Fans人數更飆升至734萬，賺人仔賺到手軟，熱度之高已取代曾年年在內地開巡唱的「G奶天后」蔡依林（Jolin）。

人氣登頂的王心凌，傳有多達26個節目力邀，包括內地綜藝節目《你好星期六》及《聽說很好吃》，還會聯同《乘》閨蜜蔡卓妍、鍾欣潼及吳謹言孭飛新節目《星星的約定》，加上海量廣告邀請，並秘密簽約做帶貨網紅，短短幾個月已賺得數千萬元人民幣。有傳她欲乘勝追擊，由「伯樂」內地芒果台處理影視工作，有消息指正斟洽一齣都市劇，先擔任女配角試水溫，鋪路由「台劇女王」蛻變為「陸劇女一」。

楊丞琳成「內地媳婦」

人氣緊貼王心凌的還有「可愛教主」楊丞琳，深得內地網民歡心的她，下嫁歌手李榮浩成為「內地媳婦」，又勝出《乘風破浪的姐姐2》成為女團成員之一，自此她為工作及老公經常內地、台灣兩邊飛，更曾在節目透露考慮「移民」，她說：「像我來到內地，那我可能沒有辦法陪我媽媽，內心其實會有愧疚感，就會讓我覺得，是不是要選擇一個地點好好陪她，邊工作邊陪先生。」

至於Jolin可謂「登陸」先鋒，多年前已挾周杰倫緋聞女友身份，加上「G奶」身材及歌精舞勁，在內地舉行巡唱及擔任廣告代言人，收入以億元計，更曾3度獲邀為央視春晚表演。不過，近2年疑受政治風波影響，她的人氣「一瀉千里」，幾乎絕迹內地市場，除沒有節目及商演邀請，原定2020年舉行的上海、深圳、武漢、南京及北京等11站巡唱，最初以「受疫情影響」為由延期，後來更索性全數取消，見財化水，其工作室表示：「防疫優先，相見不遠，期待歸來。」去年她更傳捲入「劣迹藝人」風波，歌曲在卡拉OK被下架，雖然Fans力撐只屬流料，但又爆出一夜間被30萬內地Fans離棄，大有機會被王心凌起勢追趕！同樣「掉粉」的還有前台灣組合S.H.E成員Hebe，日前她上載食意粉照，觸動內地網民神經而遭圍剿。