Anya Taylor-Joy參演維京王子復仇記《北族人》大膽裸露

由瑞典男神Alexander Skarsgård主演的維京王子復仇記《北族人》（The Northman）即將上映，除了有澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）助陣飾演王母，還有憑《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）人氣高企的美國女星Anya Taylor-Joy擔任女主角，她片中更有大膽裸露情慾場面！

今次是Anya繼恐怖片《The Witch》後第2次與導演Robert Eggers合作，飾演被擄走成為奴隸的斯拉夫巫女，與潛入仇敵村莊的落難王子Alexander發展一段情。電影取景地點主要是冰島的艱險荒野，Anya受訪時憶述最難拍的一場：「呢場係我拍套戲唯一投訴嘅一場。個泥地凍到結咗冰，唔知點解想拍個煙霧又拍唔啱。我哋喺一個大風嘅山上想拍好個煙霧，已經試咗兩次。嗰日攝影指導Jaron Blaschke又唔在場，我記得，我忍唔住尖叫，因為我隻腳完全被泥土結冰封住，完全郁唔到。我都好自豪係任勞任怨，但我當時係尖叫話：『求吓你，求吓你』。然後導演都嚇親！佢話：『好啦，走啦。走啦！走啦！』」