姚焯菲目標遠大想搞時裝品牌　 自認煩人心郁北上闖天下

「國民初戀」姚焯菲與女團After Class隊員有默契又互相支持，只有友誼沒有競爭。她自認在隊中是被受照顧的「最煩BB」，不過提到抱負就變成大人，希望擁有自己創作的作品，直言羨慕炎明熹在內地參加《聲生不息》爆紅，期待有機會返內地闖天下。

年僅15歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）日前接受專訪，趁暑假與組合After Class隊員相約玩樂，她指已沒見炎明熹（Gigi）多個月，發覺對方成長了不少：「佢又高又靚又瘦，特別係高度，佢話高咗0.5厘米，我話應該高咗0.5米！有機會想好似佢咁返內地做真人騷。」她自認是隊中的「最煩BB」，經常甩漏，要麻煩隊友如湊女般照顧，幸各人之間不存在妒忌。提到《聲夢傳奇2》正在進行，她欣賞女團XiX，但談及合作即笑說：「擔心拖累佢哋！」近日她推出第二首單曲《#BFF》，表示已不再是新人，要加把勁自我增值：「想學彈琴，歌手需要有自己嘅作品，想試吓作曲。」除了做歌手外，她亦冀盼創立時裝及香水個人品牌。

另外，為了答謝粉絲團「小菲象」推出應援巴士，日前她親自帶粉絲參觀其「Chantel號巴士」，見到車身內外、甚至座位背後均貼滿其海報時，她即大感驚喜，更搭了幾個站才落車去巴士燈箱影大合照，氹得一班「小菲象」開心不已，粉絲表示：「可以同『小公主』搭巴士，開心過搭飛機去旅行！」