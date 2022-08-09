谷旻推出新歌融合經典愛情港片　為追夢放棄做投資顧問

2022年樂壇新人谷旻(Alice)於3年前憑翻唱「宇宙巨肺」G.E.M.(鄧紫棋)的《來自天堂的魔鬼》而在台灣音樂平台累積逾10萬收看次數，今年再轉戰香港市場推出新歌《Beside You》。身型跟G.E.M.同屬矯小玲瓏的她亦是全方位才女，新歌的曲詞創作由她一手包辦，再邀請資深音樂監製Johnny Yim編曲及監製。

她接受訪問時表示：「我係獨立歌手，乜都係自己做，我嘅目標係延續香港文藝藝術風格同音樂風格結合。之前我第一次兼任創作總監、導演、監製等，將經典電影情節橋段《春光乍洩》、《甜蜜蜜》等元素結合埋音樂裡面，希望創造出有個人特色嘅音樂影視作品。之前就推出咗一首《滾回你的前度》，畀歌迷認識我聲線。」

原來Alice本身在澳洲攻讀金融投資，畢業後擔任投資顧問，平均月入5位數字，但為了追夢而放棄穩定收入而開始捱世界：「因為我真係好鍾意唱歌，覺得有機會追夢點解唔試吓，唔想自己將來後悔。入行後發覺做歌手真係好難，我又冇大公司支持，所以都係用梗我之前投資贏返嚟嘅私己錢去做歌。」

問她為何不一邊做歌手，一邊做投資顧問賺生活費，她坦言：「因為我係睇美國股市，要通宵睇住個市，同埋我嘅證券及期貨從業員牌，一定要加盟銀行或投資公司先用到，如果晚上返工，就唔夠時間同精神兼顧歌手嘅工作，咁不如畀次機會自己，用幾年時間睇吓自己成唔成功，如果真係做唔到成功，再番本行都唔遲嘅。」