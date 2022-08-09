4個防水快乾貼士　橫風橫雨也不怕

連續幾日落雨好驚驚？其實只要學識以下4個小貼士，就無懼風雨天被雨水淋濕影響心情。（互聯網）

這幾天颱風來襲橫風橫雨，即使擔遮都有被淋濕的風險，尤其膝蓋以下更是重災區。每次只要在戶外逗留10秒以上就一定會濕透。回到室內面對着淋濕的衫褲鞋襪，不知如何是好？今次就為大家帶來4個防淋濕以及極速晾乾的小貼士，讓大家無懼狂風暴雨天。

貼士1：使用防水鞋套

鞋套的確是防水恩物，而且不用額外添置一對防水鞋，方便進出不同場所。但普通鞋套往往不能準確貼合鞋碼大小，只能夠面對少雨量情況，大雨天時通常都會入水。因此應該按雨量大小判斷是否穿着防水鞋套。

貼士2：穿着防水雨褸或乾濕褸

近期不同品牌都推出了時尚且容易搭配的防水雨褸，建議大家選擇連帽長身款式，特別是透明色調可以顯現出內裏搭配的衣物，更顯時尚。如果覺得雨褸膠味重，可以穿着乾濕褸搭配一把雨傘，即使雨傘擋不到的地方，也能夠有乾濕褸保護。而且乾濕褸款式普遍簡約大方，適合各種場合，當作外套使用。

貼士3：鞋底防滑

就算做足防水準備，都要留意地下濕滑。只要一不留神跣倒，即使防護措施做到幾好，都會全身濕，而且也有機會受傷。而防跣鞋底在雨天就顯得特別重要，可能鞋底經過磨蝕就會失去抓地功能，日本一個家居節目上公布了日本警視廳教大家的小妙招，用兩塊膠布貼在鞋底一前一後的位置，就可以為鞋底增加防跣功能。

貼士4：淋濕快乾方法

即使用上所有防水裝備還是淋濕，也可以用廢紙或廚房紙極速吸乾鞋襪。當你回到室內，將已經淋濕的服飾鞋襪換下。然後將鞋拆件。打開鞋帶，分開鞋墊，將廢紙或廚房紙墊入鞋內，放置一段時間。如果有風筒，可以同時用風筒吹乾。但切記不要在公眾場合進行以上動作，否則會影響到他人啊！