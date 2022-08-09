手作毛毛地氈初體驗！Cheronna激讚人氣Tufting超治愈

歌手Cheronna（吳嘉禧）一向畀人跳跳紮冇時停嘅感覺，但其實佢都有文靜嘅一面！主播嘉琪喺今集《跟琪流行》邀請咗Cheronna去香港首間無重力Tufting（簇絨槍製作地氈）工作坊，一齊DIY獨一無二嘅地氈！如果你未知喺社交網Hit爆嘅Tufting係乜嘢，咁就一定要即刻睇片喇！

近年喺全球掀起熱潮嘅Tufting係一種傳統嘅手工工藝，Tufting導師Renee表示：「其實佢本身係一種編織技術，咁我哋依家就結合畫畫，然後加上地氈槍，再用支槍將毛冷打入塊布度，咁就可以整到地氈。」對畫功冇咩自信嘅朋友亦唔使擔心，因為工作坊有投影機，可以畀你將圖案投射喺布上面跟住畫，所以唔少客人都會以自己嘅寵物做藍圖整張Q版地氈！

可能大家都會好奇點解Tufting會同無重力扯上關係，Renee解釋：「因為本身支地氈槍有大約2kg重，如果你一直拎住嚟打4、5個鐘其實都幾攰，我哋發現韓國會用威吔吊起支地氈槍，咁就輕鬆好多，所以就將呢個技術帶嚟香港。」而Cheronna同嘉琪親身試過兩者分別，支地氈槍吊住威吔之後又真係好似冇重量咁，非常神奇！

除咗可以製作心儀圖案嘅地氈，Renee認為Tufting亦可以令生活節奏急速嘅都市人享受慢活，拋開煩惱雜念專注當下。Cheronna亦認同製過過程非常治愈，而佢經過近1年時間慢活沉澱，近日終於推出新歌《而這麼多年以後》，佢表示呢首歌想送畀正面對離別呢個課題嘅朋友：「希望呢首歌可以幫到大家，即使喺呢個時代我哋不得不面對離別，但記住你哋過往仲有好多美好回憶，繼續撐落去，終有一日都會再聚，遇見嘅時候記住畀個擁抱大家。」咁大家記得去聽Cheronna首新歌之餘，想知佢同嘉琪嘅Tufting初體驗有咩笑料，就要睇今集《跟琪流行》喇！

場地：URBANPEACE