這2年因應疫情，市民更注重健康，對飲食提高要求，素食風潮持續發展。這個中秋節，有品牌推出新口味的素食月餅，味道配搭多樣化，有些標榜無添加、低糖等，讓大家吃得安心，配上精緻的包裝，自用或送禮一樣得。

純素無麩質

注重健康的你，揀選美食時，標榜食材天然無添加肯定是個首選，The Cakery今年選用日本食物入饌，推出4款無麩質的純素月餅，八女焙茶朱古力月餅選用日本福岡縣八女焙茶粉和馬達加斯加純素Amatika46%朱古力製作，香濃幼滑。柚子藍莓月餅加入沖繩香檸，味道酸甜有致。以黑芝麻、有機脆米和蕎麥碎製作的黑芝麻流心月餅，輕盈又有芝麻香。至於杧果流心月餅，選用新鮮杧果做成流心餡，帶來清新果香。由現時至8月19日訂購，可享約8折優惠。（8月20日開始換領）

口感滿滿

吃月餅，有人喜歡幼滑的質感，亦有喜愛富口感的配搭。唐宮小聚今年推出素有新意月餅，1盒有3款口味，當中除有欖仁紫薯和抹茶紅豆月餅，還有新設計的核桃杞子月餅，食材加58%減糖的低糖白蓮蓉混合，清新美味又降低糖量，3款素食月餅都有不同的口感，各有特色。由現時至8月21日選購禮券，可享75折優惠。（8月22日開始換領）

低糖滲茶香

月餅雖美味，不過吃時要小心熱量和糖分，以免超標。agnès b. CAFÉ今年除有流心奶黃和流心朱古力月餅外，全新推低糖伯爵茶純素月餅，以天然羅漢果代替沙糖，再加純素奶黃配伯爵茶，味道清新芳香。由現時至8月31日選購4件或6件裝月餅，可獲贈咖啡券乙張，購買8件裝月餅則送2張咖啡券，於下次惠顧餐廳時使用。同時間，以指定信用卡付款，可享88折優惠。（8月18日開始換領）