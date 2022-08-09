陳凱琳同移加細佬日日都有傾電話　講明唔會再理林作

陳凱琳（Grace)在中環街市出席身兼監製與主持的明珠台節目《Love Matters with Grace 》「愛 •嘉年華」活動。

Grace細佬Derek早前被指與爸爸不似樣，惹來林作挑機出千萬求驗DNA，引發連串風波。節目其中一集Grace會請來細佬分享在網上結識異性的經歷，因他與太太正是從網上認識，講到已經移民加拿大弟弟近況，她笑言因每日也會通電話，所以也沒有特別掛念，細佬現正放假休息也未開始搵工。講到經過「驗DNA風波」Derek心情是否平伏？她說：「嗰件事發生嘅時候佢都OK，佢都識諗嘅。（告一段落？）都冇諗咁多，唔需要再攞出嚟講。（Derek嗰集出街再惹林作攻擊？）我諗呢個訪問出街都會引起佢講啲嘢，佢都有自由去講同出post，自己都有呢個準備，希望佢做呢件事心態都只係娛樂吓。（有冇諗過驗DNA驗明正身？）唔會。呢件事都告一段落，唔會再諗，唔會再講。」

Grace今次與林肯聯合監製節目，要為節目兼前顧後，在節目中與朱千雪談到婚姻，她亦有分享與老公鄭嘉穎的經歷，問到為甚麼不請嘉穎做嘉賓？她說：「遲啲先，我驚一齊做節目會好多爆肚。」