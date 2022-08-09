蔡頌思拍攝全港首個海底MV　封口唔提唐貝詩家事

「40億千金」蔡頌思下午出席公開活動，主動提及推出新歌之餘，還一連三日落水拍攝全港首個海底MV，即使製作團隊充當專業潛水製作人，但MV花費依然超過十餘萬，她透露：「拍到眼睛發炎，不過好開心，好想香港都有呢啲作品。（幾時推出？）20號會有發布會，都真係幾期待。」

去年曾與好友唐貝詩合作推出生酮月餅的她，表示今年會再接再厲：「其實依家已經搞緊。（唐貝詩心情點？）OK嘅，不過佢嘅家事我唔回應喇。」問到接下來的演藝工作，蔡頌思表示：「同咗間電影公司傾合約，都已經傾得七七八八，遲啲會有消息公布。（點解選擇加盟電影公司？）因為我覺得自己好鍾意拍戲。」

同場司徒鈺芸（JuJu）則表示有多個劇本在手：「下個月會去泰國拍動作片，而澳洲方面又有一個喜劇搵我，我都好有興趣，加上老公全家喺嗰邊，我都想過去同老爺奶奶多啲相處。」談到早前在美國拍戲逗留4、5個月，她無奈謂：「未試過同老公分開咁耐，我哋都爭取時間FaceTime，只要唔開工就喺屋企開cam，好似大家陪住大家咁，仲會一齊睇吓戲，不過因為時差都有少少唔方便。（嚟緊叫佢陪你去泰國？）盡量啦，佢都有啲工作喺香港要處理。」