胡慧冲曼谷新酒店推介　爽歎最高空中酒吧

近日有旅遊網站進行有關疫後旅遊的調查，結果發現受訪的3,000名港人有近9成表示未來一年內會到訪泰國，曼谷更以逾八成票數當選最受歡迎城市。觀光客來勢洶洶，曼谷最近亦有不少新酒店開幕迎賓，泰國通胡慧冲（Roger）就為大家帶來3間CP值超高之選。而最矚目首選Standard國際集團旗下的The Standard, Bangkok Mahanakhon，頂樓的Sky Beach更成為「曼谷最高空中酒吧」，360度醉人美景配美酒，好想盡快親身享受呀！

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藝術家設計 賞360度天際線

以精品酒店定位的The Standard，繼紐約、邁阿密、倫敦、馬爾代夫及泰國華欣後最新進駐曼谷，剛於7月底開始試業的The Standard, Bangkok Mahanakhon選址於樓高78層的King Power Mahanakhon內，提供共155間客房及套房。酒店由西班牙藝術家Jaime Hayon及酒店設計團隊合作設計，布置摩登前衞。共有8種房型，基礎房型為40平方米的Standard King，想再寬敞一點的則有64至85平方米的Balcony Suite可選，房內散發着60、70年代美式懷舊情懷。設施方面，泳池、按摩池、健身室、SPA及會議室等應有盡有，並有多達6間餐飲選擇，最注目莫過於設在78樓天台位置的Sky Beach，是整個曼谷最高的空中酒吧，360度景觀將迷人的城市天際線盡收眼底，並設有DJ打碟，氣氛一流！房價每晚THB4,547起（約HK$988）。

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夢幻庭園 甜品地帶

要選曼谷落腳點，最方便當然是Siam、Chit Lom，其次就是同樣位於鬧市之中 的Victory Monument。Roger就為大家介紹剛於年初開業、位於BTS Victory Monument站隔鄰的515 Victory酒店。酒店樓高5層、共有41間客房，特色是很有大自然氣息，內有種滿各式植物的庭園，亦有流水瀑布，有如城市中的綠洲。分為3種房型，設計時尚兼帶點泰式元素，面積最小的也有約30平方米，而且價錢合理。雖然酒店規模不算大，但也設有天台泳池。如果女士們來到這間酒店必定十分興奮，因為這裏有一個甜品地帶Sugar Rush，可以盡情品嘗各式甜點，包括Roger推介的冬甩、鯛魚燒、柚子咖啡及正宗日本綠茶飲品等，加上粉色環境十分夢幻，吃甜品之餘必定要瘋狂打卡。房價每晚THB1,400起（約HK$298）。

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入住唐人街 隨時去血拼

一直以來曼谷唐人街的酒店選擇不多，Roger介紹這間近年開幕的ASAI Bangkok Chinatown可說為該區帶來新的氣象。酒店外形優雅，內裏的224間客房主要分為Comfy、Roomy及Biggy 3種房型，布置簡約，以暖色的家具襯托，感覺溫馨舒服。酒店同時設有庭院，除了讓客人攤抖放鬆外，周末亦會舉辦瑜伽、烹飪、創意手工等活動。同層有餐廳Jam Jam Eatery & Bar、健身室、共享工作空間及Lounge，其中Jam Jam Eatery & Bar也是酒店一大亮點，主打新派中菜及Fusion泰菜，早餐也在此享用。值得一讚是酒店位置，距離MRT站及唐人街馳名的林真香等名店僅數分鐘路程，並連接「I’m Chinatown」商場，讓你隨時都可輕鬆Shopping。房價每晚THB1,500起（約HK$319）。