前列腺藥物需醫生處方

Q：我今年58歲，在55歲時開始有些前列腺不適症狀，曾在內地看過醫生和開了藥，服食了兩個月，因感覺情況有好轉加上疫情爆發便再沒覆診。近一年前列腺問題又發作，幾經轉折我自行購入藥物，和當時醫生開的藥是一樣的，但吃了後明顯性功能變弱，已有一段長時間無法正常進行親密行為，請問這是前列腺問題所引致或者藥物副作用呢？

梁先生

A：前列腺又稱攝護腺，它位於膀胱出口位置，呈漏斗形狀包圍尿道，功能包括分泌前列腺液、順滑精子進入尿道等等。普遍男性於年過半百後，幾乎都會出現不同程度的前列腺肥大問題，由於多數屬良性增生，故名為良性前列腺增生症或肥大症，其主要罹患原因跟老化過程裏的賀爾蒙變化有關。加上都市人某些不良生活習慣，包括飲食無節制、煙酒過多、缺少運動、長時間疲勞、心理壓力等因素，均會令症狀加劇。

患者通常因發現排尿異常，而懷疑是前列腺出了問題，異常情況包括頻密尿急、尿不盡、尿梗阻、尿阻斷、尿疼痛、尿無力、尿分叉、尿線細甚至血尿等現象，量度出最大和平均尿流率均下降，膀胱測壓為不穩定膀胱，繼而引發反射性的陰囊疼痛、附睪疼痛、恥骨不適、腰腿疼痛等，對男性構成極大的生活不便和身體不適。

患上前列腺問題，一般會先從藥物治療開始。常用的藥物有兩種：(一)「甲型交感神經接受體阻斷劑（Alpha-Blockers）」，可幫助排尿。它抑制前列腺和膀胱頸平滑肌收縮，紓緩膀胱出口阻塞和減輕尿道承受的壓力，尿道不被附近的增生組織壓迫便能擴張開來，加快尿液流速，改善排尿斷斷續續和解除尿急尿頻的情況。舊式的藥物有較多副作用如頭暈、鼻塞、胸悶、血壓低、逆行射精（精液倒流入膀胱）。改良的新藥則可減輕頭暈及血壓低。(二)「5-甲型還原酶抑制劑（5-Alpha-Reductase Inhibitor)」可降減體內激發前列腺增生的男性激素，可縮小前列腺增生，延緩惡化。此藥物要在服用3至6個月後才開始見效，它的副作用包括男性女乳症、男性勃起性功能障礙、性慾減退等情況，約有3%至5%患者會遇到較明顯的副作用。

閣下豈能參照兩三年前的舊藥單去「執藥」呢？一來閣下之病情已有變化，二來不應小窺藥物的副作用，不當用藥，損害身體兼摧毀性功能，暫無法跨境求醫，並非拖延治病的理由。閣下應立即停服私自購入的藥物，盡快去看醫生，建議可前往普通科門診求醫，由醫生轉介去預約醫院專科，由新症開始接受診斷和治療，這才是最穩妥安全的診治方法。

李偉儀