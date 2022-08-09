小日向結衣 捽碟小惡魔

日本夜場界有好多性感女DJ，小日向結衣就係其中之一。（互聯網）

落D場玩，除咗可以盡情跳舞狂歡，仲可以飽覽一下穿梭場內嘅性感索女，當中帶起現場氣氛嘅靚女DJ更加唔可以走漏眼，而喺日本夜場界就有好多性感女DJ，好似小日向結衣就係其中之一喇！

白滑凸出

相信好多男士都有試過溝女時遇到不愉快經驗，例如追求一位過分正經嘅女仔，叫佢出夜街又唔肯，食飯嘅時候又滴酒不沾，掂吓隻手仔都覺得蝕底咗畀你咁，真係無癮又無樂趣可言！所以不難理解有男士鍾意姣姣哋又野性十足嘅小惡魔系女仔，今日同大家見面嘅小日向結衣就被寫真界歸類為呢個類型喇！

結衣妹今年雖然已經28歲，但係樣子仲係咁青春可愛，而且散發出幾分精靈活潑，一睇就知佢鍾意整蠱作怪又好玩得喇。身材方面，弗得嚟肌膚白滑，上圍更擁有33D可謂分量十足，配合小巧身形，令胸前對D奶顯得更為凸出同搶眼。

學做DJ

結衣喺2013年開始拍寫真，憑住可愛樣貌同誘人身材而備受注目，加上佢演出夠放，成日都張開腿，因而獲封為「股間之女王」稱號。

近期佢頻頻拍寫真，活躍度相當高，至於點解之前會少咗同大家見面呢？原因係早前受到疫情影響，響應當局呼籲而減少外出同工作，但亦因為咁留喺屋企食多咗嘢同飲酒，搞到體重激增15磅，肥咗咁多就梗係拍唔到寫真啦，所以要進行一連串減肥運動。另一方面，結衣因為對於做DJ打碟相當有興趣，花咗唔少時間同心機學做DJ，所以間唔中都有落夜場捽碟一顯身手，就係咁少咗時間拍寫真囉！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-33

小日向結衣一有最新工作消息，就會喺社交網同大家分享，另外亦會上載好多性感寫真照同短片畀大家欣賞，必定大飽眼福！