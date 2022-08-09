天時暑熱嘅最佳活動，相信非游水莫屬，去到泳池更係無論水中或池邊都咁精彩，不過作為四仔作品又點會齋𥄫比堅尼索女咁簡單，內容仲相香艷無比、激情四射添！

玩得瘋狂

夏日炎炎下嘅泳池派對，男女玩得瘋狂，情慾大戰更係愈玩愈狼，講緊嘅係由Twistys製作嘅《When Girls Play #27》，搵嚟LaSirena69、Gianna Dior、Julia Ann等超過10位脫星演出，唔單止人多勢眾，更係個個樣靚身材正，最重要係佢哋玩得夠癲喪，可以話係冇底線，睇到人興奮無比。一眾脫星同男優先嚟個泳池玩吹氣波波，跟住拎住吹氣棒棒嚟個埋身肉搏，你打我時我又打你，好快就打出慾火，然後各自各搵位曳曳。其實冇劇情都冇所謂，最重要係節奏明快，活塞運動亦夠激烈！

出軌人妻

《I Have A Wife》作為片廠Naughty America嘅人氣系列，自推出以嚟便深受四仔迷歡迎，原因唔單止專搵索爆脫星飾演人妻角色，而且每集有唔同主題為四仔迷帶嚟新鮮感，而嚟到最新登場作《I Have A Wife #65》，今次就搵嚟Mia Malkova、Phoenix Marie、Allie Haze等美艷脫星演出，更以泳池為主題，全片分為5個單元故事，其中最精彩係由獲獎無數嘅Mia Malkova主演嗰段，講佢同老公貌合神離，有次喺泳池派對識到公司新嚟嘅男秘書，跟住佢就背住老公同對方喺泳池調情，最後更展開激戰連場。老實講，單係睇Mia Malkova嘅功架已經值回票價。

碟評

泳池索女不嬲都係相當受歡迎嘅四仔主題，而喺今次推介嘅兩套作品中，《When Girls Play #27》最能體現出呢點，事關佢唔使劇情，又唔使新元素，齋一班女瘋狂曳曳兼打水戰，就已經睇到四仔迷慾火飆升睇。不過要吸引到四仔迷嘅注意，亦要加入其他元素至得，好似《I Have A Wife #65》便以人妻喺泳池偷情為主題，啱晒鍾情呢類題材嘅四仔迷。