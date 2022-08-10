【是日通勝】

農曆七月十三

壬寅年 戊申月 乙未日

吉時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、嫁娶、出行

忌：破土、栽種、針灸

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：22、32、40、41

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

金牛座：財運欠佳，處理投資問題要打醒十二分精神。

雙子座：話頭醒尾，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

巨蟹座：健康運不錯，保持心境平和可度過美好一天。

獅子座：愛情運上升，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

處女座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天秤座：工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

天蠍座：幸運指數排第一，理財投資不妨進取一點。

人馬座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

山羊座：感情關係現矛盾，要讓另一半明白你的底線。

水瓶座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

雙魚座：感情發展處於膠着狀態，單身者要保持耐性。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）牛 惹是非

鼠：公務繁忙，壓力隨之而來，易顧此失彼。

牛：是日沖煞，是非纏身，與人相處要忍讓。

虎：正財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

兔：偏財旺，投資可小試牛刀，容易有斬獲。

龍：生活無憂，事業上迎來令你振奮的喜訊。

蛇：話頭醒尾，應變力強，沒有問題難倒你。

馬：待人友善，人品受讚許，好事自然來。

羊：求知欲強，趁機進修，得着會比預期多。

猴：做事認真，得上司支持，前途一片光明。

雞：有暗戀對象者趁機表白，易獲滿意答案。

狗：得財有難度，銀包易乾塘，花錢要節制。

豬：沒有壓力和煩惱，可在事業上大展拳腳。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

盂蘭節禁忌

農曆七月盂蘭節，鬼門關大開！雖然有說農曆七月，大事不宜，若避無可避則凡事宜選吉日進行，便萬無一失！

‧不宜搬遷：每年農曆七月十四盂蘭節當日的靈體力量最為厲害，避免受到鬼節的不利因素影響，盡量不宜於此月處理重要事情，同時避免進出陰暗之處，慎防與靈體碰面。結婚及搬遷可免則免，若一定要進行重要事宜，宜選擇於吉日（成日、定日、開日及滿日）進行，搬遷則避免於農曆七月十四日前後五日，以及做足拜祭四角的儀式求心安。

‧勿去墳場：此月不宜進出墳場、僻靜廟宇及逗留於樓梯的陰暗處，同時避免午夜外出。謹記在街上走路時，盡量避免靠牆而行，鬼魂喜歡黏附冰涼的牆壁，提防與「對方」並肩同步。

‧生肖留神：今年犯太歲的生肖，包括犯本命年、沖太歲及刑破太歲，由於受到凶星牽動，情緒低落，碰上靈體的機會較高，務必要遵守所有避忌為妙。

‧盂蘭衣着穿搭法：不想碰上靈體，最好整理儀容，務必要亮出光澤的印堂（額頭），切忌披頭散髮，劉海遮前額貌似厲鬼。穿衣打扮亦要留意，不宜穿黑氣沉沉的色澤，紅衣則像厲鬼，避免穿上紅及黑色衣服，以白、米及看似符咒的鮮黃色衣為佳。另勿穿戴來歷不明的古玉及二手衣服。