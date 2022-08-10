坐冷板櫈10個月！陳曉華玩「肢解」攞滿足感

由港姐冠軍躍升成花旦的陳曉華（Hera），其演藝路絕不平坦，入行第2年首次孭飛劇集《迷惘》，卻因演技生硬及口齒不清被觀眾批評得體無完膚，經過努力改進後，去年再有新作出街，恍如脫胎換骨的她，逐漸獲觀眾接受。此後她一劇接一劇，令其演戲信心大大增加。

原來Hera背後有過一段黑暗日子，日前她接受專訪時就指當時剛完成《異搜店》拍攝，之後一直未有新作面世，亦沒有入劇組，一坐就是10個月：「當時冇入劇組，只係偶爾做吓綜藝，所以去學戲。（當刻有冇雜念？）一開始冇，時間多到學咗2、3個課程，慢慢習慣咗。」她指「停工」初期無所事事，短短兩個月就體重暴升，向來介意旁人目光的她為求極速收身，試過一系列極端減肥法：「一日做5次運動，休息1、2個鐘再不停做。又試過喺餐廳叫完嘢，只聞味道以及「肢解」食物就當食咗。（點解會咁？）疫情加上哥哥鍾意買消夜畀我食，依家新陳代謝慢，所以好易肥唔敢食。」

等了又等，Hera之後終於等到拍攝《廉政行動2022》的機會，雖然只得5集的戲份，拍攝期更長達半年，但她感覺似「執到金」：「因為經歷過10個月冇劇拍，你永遠唔知呢部會唔會係最後一部戲，所以就當《廉》劇係最後一部，好努力去拍，唔可以因為驚而唔做。好彩拍完《廉》劇又有《回歸》同《曙光》兩套劇，所以好感恩嗰段日子，令我認清之後條路想點行。（有冇諗過演員以外會做乜？）冇，因為真係鍾意演戲。」