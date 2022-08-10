東方日報C1：楊冪硬撼「最強神顏」被嘲大媽　世界Cup扭劣勢

內地女星楊冪樣靚身材正，狂接綜藝節目的她經常以不同造型落力上陣。不過，日前她與韓團IVE成員、獲封「最強神顏」的張元英撞衫，令她繼「楊阿姨」後，再背上「大媽」稱號！她急急扭轉劣勢，為世界級內衣品牌擔任代言，憑豐滿身材力挽女

35歲內地女星楊冪是不少人心中的女神，與趙麗穎同是內地流量女王，不過隨着楊紫及迪麗熱巴等急起直追，楊冪自知不容有失，除了拍劇外，亦狂接綜藝節目，近3個月分別接拍了《戰至嶺峰》、《花兒與少年》第4季及《密室大逃脫》第4季等，保持曝光率。

楊冪之前接受內地節目訪問時，曾自言是「死宅」，多年來沒去過旅遊，因為一直在工作，內心壓力很大，更表示：「如果不工作的話，我甚至不知道自己該幹嘛！」上月她錄影《密室4》時意外傷眼，但休息一星期後已現身，養傷不足20日更趕到橫店與內地小生龔俊拍新劇《狐妖小紅娘月紅篇》，可見她所言非虛！人紅是非多，楊冪最近不時招惹負評，龔俊的粉絲早前就曾發文批評她為了賺到盡，拍劇期間跑去拍節目，受傷後拖累劇組拍攝進度；她日前為了慰勞台前幕後，自掏腰包安排應援專車，沒料到此舉同樣惹來抨擊，被指刻意高調搞宣傳、「買熱搜」，更一度被嘲「楊阿姨」。

楊冪日前再度成為話題人物，皆因她錄影《密室4》時穿上粉紅色套裝，露出「螞蟻腰」，粉絲大讚其造型充滿少女感，沒想到竟與年僅17歲的韓團IVE成員張元英「撞衫」，頓時被比下去！張元英以逆天的「12頭身」比例走紅，擁有「11字」腹肌及107厘米逆天長腿，更被全球粉絲封為「最強神顏」，她之前現身機場時就是穿上同款服飾，結實腹肌及小蠻腰養眼，加上可愛臉蛋，實在無懈可擊。楊冪無意中「硬撼」招致滿身傷痕，有網民直指她看起來似足「大媽」，娘味十足，張元英憑着「老天爺搶着餵飯吃」的姿態完勝！

廣告商搶手貨

楊冪女神地位受到衝擊，但她除了有招牌「筷子腳」及「螞蟻腰」外，還有豐滿上圍，在芸芸內地女星中，依然深受廣告商垂青。她毫不吝嗇美好身段，日前就為世界級內衣品牌擔任亞洲區代言人，在鏡頭前展露有料身材，而品牌官方網頁公開廣告片，見她示範多款性感內衣，露出傲人深溝，當中一件淺藍色的馬甲內衣凸顯其深邃的鎖骨線條，配上草原背景，她恍如跌落凡間的仙女，令粉絲大呼驚喜，成功扭轉劣勢！