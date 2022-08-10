馮凱淇推出愛情廣播劇　李亦喬扮聲演不同角色

歌手馮凱淇(Cherry)偕前港台DJ馮迪燊（Tiksan），近年以 「Lovaholic」名義夫妻檔密密接Job。去年為陳展鵬派台歌《真愛配方》度身訂造愛情廣播劇《分手後的告白》，於香港及新加坡樂壇排行榜分別登上冠軍及季軍後。今年再度添食，請得「牛雜妹」李亦喬（Monnie）及DJ 艾力聲演男女主角﹐推出全新愛情廣播劇《Lovaholic 愛情廣播劇 - 櫻花戀》，於大音樂平台首播。

Cherry表示廣播劇後期製作相當考功夫，單是只用聲音交代畫面，用耳朵去「看」故事，已令導演、監製及製作的Tiksan花了不少心思，同時為了交代劇中男主角Brian (艾力飾演) 飛到日本散心，Tiksan 特意以日本實景背景音樂，再邀請一口流利日語的朋友客串演出，務求令聽眾恍如置身日本。

因為疫情關係，錄音要分批進行，為助令演員更入戲，Monnie不只聲演女主角，劇中不同的女角色，她都用截然不同的聲音和語氣試演。負責編劇的Cherry大讚Monnie：「佢好戲，同劇演員還有奧米嘉儀 (Meka)、 廖貝瑩、黃榮璋、姜珈欣及紫龍等。

Cherry和Tiksan夫妻拍住上，除了製作廣播劇更一齊做生意。被問到會否因此而容易鬧交？Cherr甜爆謂：「以前都會擔心呢問題，但依家同老公一齊做嘢感覺良好，老公喺生活上好遷就我。工作方面，我哋會理性表達意見，攞到平衡就唔會鬧交。」