美食博覽開鑼　掃貨全攻略

第32屆美食博覽於8月11日至8月15日舉行，「餓」了很久的大家，終於可以出發掃新貨、平貨。今年劃分公眾館、尊貴美食區和貿易區，還有新設主題；同步舉行第8屆家電‧家品‧博覽、第6屆美與健生活博覽、第13屆香港國際茶展，以及國際現代化中醫藥及健康產品會議。是次吸引了近千家展商參與，為大家提供多種優惠、高質食材或新產品，仲請來多位名廚作烹飪示範及各種活動，喺時候去掃貨喇！

公眾館選擇多

今年雖然不設試食，但產品一樣多元化。「公眾館」有430多家展商，「美食薈萃廊」有20多個知名品牌，包括烘焙、麵食、海味等，還有多個商合、工會、協會等組織展團，直接向市民推介優惠出品。除本地商家外，也有來自內地、日本和印尼等地的代表，為大家帶來特色美食，好似大量急凍美食、咖啡、蔬果、月餅和零食等。素食者也有好選擇，好似泰式青咖喱植物雞肉、植物肉黃金雞塊和純植物蟹餅等。

尊貴美食多新品

於8月11日至14日開放的「尊貴美食區」，有約90家展商，帶來亞洲及歐美的新品、有機綠食食品和精品咖啡等高級食材，亮點有鐵甲萬能俠50周年限量版紅酒、西班牙片裝風乾和牛、冰溫熟成咖啡、荷蘭老芝士及手工書法朱古力月餅等。今年更新設「啤酒‧暢飲」主題，有多間本地手工啤酒廠供應精釀啤酒，酒迷可別錯過。而於8月11日至13日開放的「貿易區」則有逾百展商，設有多個地區展館，包括浙江紹興酒、湖北野生茶油和四川松露酒等。

星級名廚顯技

大會亦於博覽會舉行期間，安排不同的活動。好似為慶祝香港特別行政區成立25周年，請來13位星級名廚進行25道菜的烹飪示範，大會亦會請名廚示範少鹽少糖食譜。另外，有食品科技研討會、星級有營食肆介紹、多買多賞幸運大抽獎等。大會和直播平台合作，新增「睇直播，買『正』貨」活動，邀請KOL於展前及展覽期間以指定應用程式直播介紹，讓大家了解更多正貨正品的資料。此外，9成展商會支援最少1項電子消費券支付方式，購物更方便。

優惠大包圍

精明消費者對HK$1惠最敏感，今年鮑魚、雞煲、麵食、飲品或食材等統統都有HK$1優惠，大家入場前就要揀定心水之選，搶先入貨喇！另外，亦有多種折扣優惠及組合，好似廚具、食材等。

第32屆美食博覽

日期：8月11日至15日（尊貴美食區至8月14日）

時間：10:00am~10:00pm （8月15日至6:00pm、8月13日美食博覽「貿易區」及香港國際茶展至6:00pm）

入場費：HK$25（美食博覽「公眾館」、美食博覽「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展）│ HK$40（以上展覽連「尊貴美食區」套票）

網址：hkfoodexpo.hktdc.com/tc

備註：8月11、12及15日設上午進場票，門票$10；8月11日至14日設晚間進場票，門票HK$10；另加票價HK$15參觀同日的尊貴美食區