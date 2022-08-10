專家教路加型男示範　揀啱鏡冇難度！

眼鏡不只是近視人的專利，更是大家配襯造型的必備飾品。尤其是在復古風潮的加持之下，一副適合自己的眼鏡只要保養得宜，無論過了多少年，都能夠搭配出有個性的時尚造型。香港開設了很多眼鏡店舖，其中剛進駐旺角潮流地標的OWNDAYS以及日式品牌Zoff，都是時下年輕人喜愛配鏡的地方，近期又推出多款值得收藏的新鏡，大家面對眾多選擇時是否無從下手。今次請來專家分享揀鏡貼士，再加送歌手洪嘉豪示範新鏡，等大家睇完之後更易揀中心水鏡款。

專家教揀合適鏡框

鏡框揀得好，就會起到修飾面形作用。OWNDAYS眼鏡店長教路：「眼睛度數不高的話可選擇大鏡框，因為比例上會顯得臉較小。」至於揀圓框或是方框，他就這樣說：「圓形鏡框較適合臉形較小或鵝蛋臉人士，局限性較大，反觀方形鏡框就無論圓臉、長臉、鵝蛋臉都可以輕鬆駕馭，十分百搭易襯。」

店長續說：「除面形外，還可按喜好選擇。近年大家都注重眼鏡的重量，愛揀輕盈的鏡框設計。」因此不少人選戴輕盈有彈性的「Memory Metal」系列鏡架，因其採用形狀記憶Ni-Ti合金材質設計，戴上後即使單手除眼鏡也不會變形，而且長時間佩戴亦無不適感。

日本職人精心打造

有緊貼眼鏡潮流的，就知道日本是生產精品手製眼鏡勝地，而福井縣鯖江市更是日本手工眼鏡發源地。每一款由此地工匠手製的眼鏡，都能夠體現職人極致講究兼熟練的手工和美學精神，讓佩戴者感受溫潤的質感與握在手心的厚實感。

由日本職人千一師傅製作的「千一作」手工眼鏡，以上乘物料賽璐珞（Celluloid Nitrate）打造而成。要知道優質賽璐珞至少要放置3至5年，再加上後期繁複的製鏡工序才能成就出一副好鏡，每個步驟都一絲不苟。所以大家都一致認為這材質打造的手工眼鏡，等同於古着服飾，使用年份愈久，就愈有歲月沉澱的美感，是以一直深受鏡迷愛戴和收藏。

太陽眼鏡方便取勝

夏日太陽持續猛烈，大家都想入手一副方便戶外活動的太陽眼鏡。近期流行的鮮色太陽眼鏡，大大方便女士搭配妝容。鏡片方面，店長建議如需要長時間在戶外逗留，可揀深色鏡片來隔絕刺眼陽光；若間中出入戶外及室內，就可以選擇漸變鏡片，讓眼睛適應不同地方的光線。雖然變色眼鏡也是不錯的選擇，不過變色鏡有好多局限性，例如，溫度或紫外線的變化會影響鏡片變色的速度及溫度，而且有些人還會覺得變色鏡在太陽底下不夠深色。OWNDAYS近日全新出的Snap系列，就沒有這些煩惱，因為眼鏡的換鏡系統為吸附式磁鐵設計，只需一秒即可於專用鏡框輕鬆替換SNAP LENS的眼鏡，將普通眼鏡變成太陽眼鏡，靈活切換戶外或室內的視野狀態。

同場加映：時裝聯乘有色超

Zoff與日本潮牌JOURNAL STANDARD relume聯手打造的Intelligents太陽眼鏡系列，有效阻隔超過99%紫外線，戴上後既能保護眼睛，又能打造日系時尚穿搭風格。系列一共有3款金屬圓框以及9款醋酸纖維方框設計，每一款都充滿英倫知性風格。當中又以圓框款式最具個性，配上時尚的藍、綠和粉紅色的淺色鏡片組合，能輕鬆地跟街上主流的黑框眼鏡區別開來，讓佩戴者成為最潮的Fashion Icon。