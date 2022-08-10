【簡潔生活學】澳洲搬屋DIY體驗
2022年08月10日 14:00
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（網上圖片）
近一兩年，很多港人都移居海外，認識的客戶當中，選擇到英國、澳洲及加拿大佔最多，較近如日本、台灣及泰國亦為數不少。
身處香港時，為客戶規劃整理收納系統，基本上會採用日本那套，因為日本跟香港的居住環境比較接近，空間較窄小，需要善用屋內每一吋空間。
相反，在英國、澳洲等歐美地區，美國（NAPO）的一套整理收納方法較為合用，因居住環境寬敞，平均都是千呎大屋，儲物空間自然多，設有儲物室或雜物房，做收納或儲備時，便會花多點心思在這裏，重點把物品分類標籤好。另外也要留意存貨量，由於購物沒香港那麼方便，因而一次過會買很多日用品及食物，這情況便很容易囤積過多，無做好整理規劃，就會發現很多過期用品及食品，變成浪費。
在外國，由於生活習慣及文化，很多事情都是DIY，就連屋企的維修安裝都是自己搞掂。今次返澳洲其中一項任務就是搬新屋，如果有朋友在澳洲居住，可能都認識這間大型一站式商店Bunnings Warehouse（https://bit.ly/3vSl15k ），可以買齊屋企所有裝修材料及家居用品，上至地板、水喉、油漆，下至電器、窗簾，甚至清潔劑都有齊。
這間店其中一項很實用的服務，就是家中的牆壁或傢俬油漆被刮花或者剝落，你都可以帶這塊剝落的油漆到Bunnings，他們有一部配色機器，可以調配出同色的油漆給你修補，即使牆壁油漆經過十年八載已變色，都能夠調出很貼近的顏色（https://bit.ly/3vSyxX0 ）。除此之外，也可用於自訂油漆顏色，例如你見到某件物品的顏色很喜歡，只需要利用特製的Reader及App，將顏色掃描及輸入資料後，他們便會將油漆送到府上。這個技術在美國已採用很久，但對於香港人來說，還是很新奇。
為甚麼我會這麼清楚？因為澳洲人搬屋動作大，尤其是搬運大型傢俬電器，都把家裏的新裝修刮花（心痛呢），當知道有這種油漆配對服務，心裏便沒那麼難過了。
Profile：Kitty Wong
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