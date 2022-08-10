【簡潔生活學】澳洲搬屋DIY體驗

近一兩年，很多港人都移居海外，認識的客戶當中，選擇到英國、澳洲及加拿大佔最多，較近如日本、台灣及泰國亦為數不少。

身處香港時，為客戶規劃整理收納系統，基本上會採用日本那套，因為日本跟香港的居住環境比較接近，空間較窄小，需要善用屋內每一吋空間。

相反，在英國、澳洲等歐美地區，美國（NAPO）的一套整理收納方法較為合用，因居住環境寬敞，平均都是千呎大屋，儲物空間自然多，設有儲物室或雜物房，做收納或儲備時，便會花多點心思在這裏，重點把物品分類標籤好。另外也要留意存貨量，由於購物沒香港那麼方便，因而一次過會買很多日用品及食物，這情況便很容易囤積過多，無做好整理規劃，就會發現很多過期用品及食品，變成浪費。

為甚麼我會這麼清楚？因為澳洲人搬屋動作大，尤其是搬運大型傢俬電器，都把家裏的新裝修刮花（心痛呢），當知道有這種油漆配對服務，心裏便沒那麼難過了。

Profile：Kitty Wong

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