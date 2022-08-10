鏡面城市THE LINE　創造零碳未來

英國著名作家Lewis Carroll曾為筆下角色Alice（《愛麗絲夢遊仙境》女主角）創造了鏡中世界（Looking-glass world），當中的奇幻色彩令人嘖嘖稱奇，沒想到未來世界真的有機會出現一座鏡中城市「THE LINE」——它以狹長的鏡面外牆為界，內裏是垂直分層的社區，從高處俯瞰，就是一條明亮的直線，顛覆了過往所有城市向四面擴散的發展模式！

直線發展 佔地僅34平方公里

預計建於紅海沿岸的鏡面城市「THE LINE」，為沙特阿拉伯發展團隊NEOM的重大構思，給未來的城市規模提供前所未有的方案。顧名思義，「THE LINE」像一條直線，長度為170公里，寬度卻只有200米，高度則達到500米，比香港最高的摩天大廈「環球貿易廣場」（ICC）還要高，如此形狀獨特的城市，將土地佔用的面積大大縮小至34平方公里，令它的所在地NEOM可以有多達95%土地被劃為自然保護區，解決了以往城市發展必定要犧牲自然生態的問題，加上城市外牆被鏡面覆蓋，視覺上跟周邊環境融為一體之餘，更可讓所有居民飽覽自然風光，設計巧妙。

垂直分層社區 可容納900萬人

雖然「THE LINE」佔地比九龍還要小接近13平方公里，卻可以容納900萬人口，與其他類似容量的城市相比，又是一項奇迹！能夠做到這一點，原因是城市內部為垂直分層社區，將公園、步行區、學校、住宅、工作場所分層，布局充滿未來感，居民可以向上、向下或向左右移動，快至5分鐘的步程，就能抵達所有社區設施。另外，城內的高速鐵路極具效率，把端到端的行程維持在20分鐘內，還有人工智能驅動的自動化服務，進一步為居民的生活帶來方便。順帶一提，垂直分層社區可消除居民對汽車和道路的需要，加上城市內採用100%清潔能源，因而使零碳排放的目的得以實現。