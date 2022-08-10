東冲有料到：美麗的創意日本菜

日前獲得曼谷Conrad酒店邀請，前去品嘗他們重新開業的日本餐廳KISARA出品，無論味道及賣相均充滿驚喜。（互聯網、胡慧冲提供）

最近得到曼谷Conrad酒店邀請，讓我品嘗他們重新開業的日本餐廳KiSara出品。

餐廳專程找來日本名廚Naohisa Yamada坐鎮，當然不會只弄魚生壽司之類的簡單料理，所供應的亦非一般的單點散餐，而是十分有創意的套餐。

其實平時我不太好日本料理，但試菜當日則食得津津有味，原因是所吃的均色香味俱全。日本廚師烹調的兩道菜式有如參加《鐵人料理》電視節目般賣相美麗、有創意兼夠花巧，但最重要的是好味道。舉例其中一道海鮮沙律便使用乾冰弄出一個圓拱形半球體，篤破後發現下面正是一些味道十分可口兼罕見的醬料，而且旁邊還放上可食用的花朵作裝飾，既充滿了美感亦豐富了大家的飲食經驗，畢竟賣相呈現了意想不到的新鮮感。

整個套餐價錢亦算大眾化，約售THB3,500（約HK$745），包含了七道菜，當中包括廚師在你面前炮製鐵板燒，過程更穿插花式表演，可說是娛樂性豐富。

至於食日本料理不能或缺的燉蛋，他們的出品添加了黑松露及鵝肝成分，令整體感覺得以昇華。因為餐廳重新開業及定位，所以暫未廣為人知，光顧的食客並不算多。如果想在泰國曼谷一嘗Fine Dining的創意日本菜，這間在當地Conrad酒店內的餐廳便值得大家去一試。

胡慧冲