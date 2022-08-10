Alex玩Poker振夫綱！吳若希慘輸被老公白眼

由郭偉亮（Eric）、方力申（小方）和陳欣茵主持的J2台節目《鋪鋪Poker》，本周六（13日）晚播出的最新一集，除了繼續有葉佩雯（Grace）與Eric大耍花槍外，接力再有吳若希與老公Alex上演「爛賭夫加爛賭妻」。出名「虎妻」的吳若希，去到Poker枱竟由上靶變下靶，除了遭Alex無限「負評」及「白眼」，更無論手持爛牌或是好牌都遭老公一嘢睇穿，加上吳若希七情上面的反應，整集節目氣氛極為高漲。

原來Alex是Poker高手，早於20年前左右已開始參加世界性比賽，連吳若希亦忍不住甜笑大讚：「好勁呀，我老公真係！」平時嘻嘻哈哈的吳若希，來到Poker枱上仍改不了大笑姑婆本色，更多番以「聲殺」擾亂對手Alex、小方和Eric視線，可惜每次都遭老公一嘢睇穿，更慘成3子圍攻及狂踩對象。Eric問Alex老婆在家中是否一樣經常嘻嘻哈哈，Alex停頓數秒苦思後竟爆出一句：「佢喺屋企咆哮多啲。」

自信十足的Alex為了振夫綱，更3度在Poker枱上激動表示不介意自殘力證自己對愛妻睇通睇透，就連吳若希手持甚麼牌也瞭如指掌：「佢笑到咁，我同你講，佢一定中咗隻三！如果佢係三條，佢唔講嘢架喇。」被老公連環「踢爆」的吳若希全程只能「以笑遮醜」，Eric及小方亦笑得合不攏嘴。

除了牌局吸引又爆笑，吳若希與Alex還分享了二人獨特的「夫妻的世界」。當Eric問經常公開畀老婆窒住晒的Alex到底有沒有底線時，Alex搞笑回應：「其實尊嚴係一早拍拖時已經冇咗，因為我有少少（享受）被虐嘅感覺，咁啱我老婆係鍾意虐待人嘅。」吳若希聞言即反擊指是Alex「自己攞嚟」，邊說更邊大方分享Alex的「自虐」行為。

除了分享與老公不為外人知的相處樂趣，吳若希還化身娛樂新聞主持，大爆小方擇偶條件之餘，又追問小方與陳曉華緋聞孰真孰假，令小方尷尬到不得了。