G.E.M.出碟記錄低潮期　新歌靈感有如天堂的回應

「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）為全新專輯積極宣傳，分享新專輯的創作辛酸，她憶述為了籌備新專輯，從今年1月開始告別社交媒體至今，閉關後覺得清靜了很多，但當以為她完全脫離了社交媒體不知道朋友近況時，她就笑說：「只是不發布而已，其實還是有在看大家的動態！」她說起專輯起點其實是來自這10年來有過的不同經歷，包括年少時經歷過感情創傷、後來經歷網絡暴力、前幾年又跟舊公司有官司訴訟等，有次她洗澡時哭着祈禱，腦裏閃過《Gloria》的旋律，她一唱出來就覺得這是來自天堂的回應，讓她頓覺一切都平靜。

其新專輯《啟示錄》由14首歌曲MV組成一個音樂連續劇，分別有「樂土」、「廢土」及「現實」場景，製作費高達2500萬搭建實景拍攝加上荷里活級團隊製作CG，營造出震撼感覺，她笑謂：「我真的覺得這些歌曲太珍貴啦，現在大家都狂追劇，我就寫個劇出來！哈哈。」

G.E.M.首次為專輯擔任創意總監、編劇及監製感興奮和期待，惟在製作專輯時遇到種種問題，如男主角和男配角須隔離而要易角、所有原本已完成的MV部分亦須全部重拍，導致原本敲定四月面世的專輯延期至今。 儘管重重困難，她也從來沒有打算放棄製作這張專輯的念頭。G.E.M.更謂陸續收到消息確定男主角和男配角不能繼續拍攝後，恍如失去摯愛、經歷一場撕心裂肺的分手一樣，在床上大哭，心裏問上帝：「如果不能完成，為甚麼你要讓我開始呀！」 不過完成心願，她又開心說：「當天有多慘， 今天就有多開心。」