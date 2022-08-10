搶試韓系摺機王　旗艦開戰

摺疊屏幕手機面世至今，看似雷聲大雨點小，參與開發的廠商不多，但原來去年世界各地的銷售量近一千萬部，比2020年多出超過三倍！Samsung作為大力推動者之一，昨夜一口氣發表了Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4兩部新摺機，尺寸、效能及夜攝能力都比上代大幅改良，今次就同大家搶先測試！

歷代最輕 夜拍「智」強

Galaxy Z Fold4依舊設有7.6吋Dynamic AMOLED 2X摺疊內屏及6.2吋機面屏幕，但機身縮至155.1x67.1x14.2mm，邊框收窄並縮短長度，再加上減磅8g至只有263g重，屬同廠歷代摺屏手機中最輕最薄。內屏亦小改變大改善，屏幕在展開後寬度提高3mm，屏下鏡頭進一步隱藏，刷新率自動調節範圍擴展至1至120Hz，同時亮度增加至1,000nits，睇片打機效果更佳！耐用度方面，新機通過國際認證機構Bureau Vertias測試，可摺疊超過20萬次，每日摺100次足夠用足5年！今代半開Flex Mode新增了Touch Pad功能，睇片時可經下方屏幕擷圖、控制亮度聲量甚至用S Pen記事，玩法多元化。主鏡頭像素大幅提升至5,000萬像素，支援Nightography黑夜亮攝功能的像素感應器提升23%，配合OIS光學防震及VDIS技術校正，夜拍也有清晰影像。內置最新Snapdragon 8+ Gen1處理器及12GB RAM，容量有256GB、512GB及1TB三款，電量提升至3,700mAh，足夠全天使用。

手感更佳 實用外屏

GalaxyZ Flip向來受女士歡迎，來到第4代闊度減至71.9mm，提升手感並更易放入小手袋。邊框縮短令原來的6.7吋內屏有更高屏佔比，雖然解像度維持在2,640x1,080，但刷新率擴展至1至120Hz，有助節省電量。今代外屏更實用，除可加入AR頭像、相片及15秒影片作背景，還追加藍牙、Wi-Fi多個快速指令，收到訊息更可透過語音輸入快速回覆。半開FlexCam提供75°至115°拍攝角度，Quick Shot快速自拍可經外屏預覽相片比例，Selfie得心應手！核心部分由Snapdragon 8+ Gen1處理器及8GB RAM組成，容量提供128GB、256GB或512GB。

電競專用

ROG Phone 6搭載電競級6.78吋AMOLED屏幕，擁有165Hz刷新率及720Hz觸控採樣率，加上獨家AirTrigger 6超音波側鍵，打機操作快狠準！全新GameCool 6散熱系統可降低CPU周圍的表面溫度25°C之多，並搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器、最高16GB RAM、512GB ROM及6,000mAh超大容量電池。另外，其對稱式雙正面立體聲喇叭經音響專家Dirac調校，輸出清澈震撼。

清晰夜拍

OPPO Reno8 Pro搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片，結合DOL-HDR技術，可大幅提升進光量和成像品質，再透過5,000萬像素主鏡頭與3,200萬像素前鏡頭，為用戶提供4K超清晰夜景錄影及4K HDR錄影功能。採用Dimensity 8100-MAX處理器及12GB RAM，比上代快40%，其他配套包括6.7吋93.4%高屏佔比屏幕、256GB ROM及4,500mAh電池等等。

超級快速

OnePlus 10T 5G日前於海外發表，採用Snapdragon 8+平台，內置16GB RAM、256GB ROM及6.7吋120Hz OLED屏幕。相機模組由5,000萬像素OIS主鏡、800萬像素廣角跟200萬像素微距鏡頭組成，支援4K@60fps高清錄影。內置4,800mAh電池未算特別，亮點是150W SuperVOOC超級閃充功能，充電10分鐘足夠全天使用。