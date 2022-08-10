前男友借錢買鑽戒求婚　傳郭雪芙分手後被討婚戒

台灣女神郭雪芙近年同藝人王子傳出合作拍攝新片時撻着，加上二人態度曖昧，令拍拖傳統更加似層層。點知，今日（10日）台灣方面就傳出曾同郭雪芙傳緋聞嘅藝人孫其君陷財務危機，繼而爆出去年佢曾借錢買鑽戒向郭雪芙，但因依家有難等錢使，竟然向已經分手嘅郭雪芙討回鑽戒，二人財務糾葛難斷！

二人於2019年合作《我們不能是朋友》時就已經相戀，去到2021年3月更一度傳出求婚好消息，但當時郭雪芙經紀方大動作發聲明劃清界線前單身」，先會令戀情消失得無影無蹤。如今爆出追討鑽戒一事，郭雪芙經理人無奈表示：「他的財務狀況我們不清楚，實在沒有辦法給予甚麼樣的回應。」而孫其君經紀人尚未回應。

有指孫其君當時霸氣買下該隻鑽戒，其實係賣咗自己架中古車籌經費，仲左借右借好一筆錢先有能力購入，由此可知要價絕對不菲。可惜郭雪芙收下鑽戒後，二人竟閃電情變。當時更正值郭雪芙同王子傳緋聞，孫其君曾向女方要求返還鑽戒，結果遭到拒絕，更有傳兩人之間仲有未盡且複雜嘅財務問題。當中就包括二人拍拖時，孫其君耗資200萬元新台幣（約52.26萬元港幣）喺在台北開拉麵店，據悉郭雪芙當時就注資近百萬新台幣之多，惟後來倒店變血本無歸。