好多人面對事業上嘅困境時，都會怨天怨地，其實最應該埋怨嘅係自己唔夠努力，又唔識得將自己嘅天賦加以發揮，就好似日本寫真女優竹內花咁，曉得憑住天生一副好身材去拍寫真，咁人氣咪高過以前好多囉！

美顏配巨乳

正所謂人有相似，日本寫真界久不久都會搵到兩位女優生得相似如兩姊妹嘅例子，好似前名橘花凜嘅高橋凜就被人話佢同一代寫真女王原幹惠好似樣喇！至於今日同大家見面嘅竹內花，亦成日畀人話佢同大型美少女團體NMB48嘅白間美瑠好相似。

今年23歲嘅嘅竹內花可謂人如其花，的確係人比花嬌，猶如一朵色澤鮮艷嘅花朵咁能夠成為大家嘅焦點，亦令人好想去呵護呢位如此精靈甜美嘅小妹妹，感覺同剛出道嘅白間美瑠相若。身材方面，佢亦同美瑠一樣咁婀娜又肌膚白滑，不過花妹嘅吸睛度更勝一籌，皆因佢上圍擁有一對飽滿E奶，睇落比起白間美瑠更為激凸！

獲家人鼓勵

不過佢唔係剛剛至出道，2016年已經展開寫真女優生涯，據講佢本身好想加入藝能界做明星，不過又唔知道點樣開始，而呢個時候佢獲得家人嘅鼓勵，叫佢唔好浪費自己一副好身材去拍寫真，同時亦令花妹茅塞頓開，唔再為胸大而苦惱！

之後，佢參加「第8屆Miss Young Champion」比賽贏得冠軍，更令佢增加自信心，然後成為少女組合「Young Champion學園音樂部」其中一員，自此就以組合成員身份發展。後來，花妹亦相繼加入唔少組合，如LeapPlane+同TiiiMO等。早前佢就從TiiiMO畢業，冇咗組合成員身份嘅束縛，佢表示除咗會積極拍寫真，仲希望可以嘗試演戲，盡情發揮演技。

Profile

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34E-23-34

社交網站

竹內花正式進軍寫真界之後，經常舉辦攝影會同粉絲近距離接觸會，從其社交網中大家就可以欣賞到阿妹喺攝影會拍低嘅部分性感照，千祈唔好錯過喇！