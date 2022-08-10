泰國電眼索女　騷味十足

喺「女神」二字被濫用嘅年代，只要個樣索啲又肯性感，都會被冠以女神之名。不過呢啲所謂女神，泊埋呢位泰國網紅Janet Kanokwan Saesim嘅身邊，只係微不足道，尤其係佢雙眼電力十足，輕易秒殺男粉絲。

模特兒出身

點解近年網絡女神當道？原因在於大家對女神嘅標準，總係停留喺社交平台普及嘅初期，當時嘅女網紅透過各種迷人方法令人氣爆發，自然會被稱為網絡女神。不過時至今日，如果再以過往嘅標準嚟衡量，結果咪出現佢係女神，呢個又係女神嘅情況囉！

呢位嚟自泰國嘅Janet Kanokwan Saesim，不論樣貌同身材，以及一對迷人美腿及白滑肌膚，全部都係高質中嘅高質，而佢之所以能成為網絡女神，最重要係佢嘅眼神電力十足，望多兩眼都畀佢電到暈得一陣陣！早喺佢成為網紅之前，本身已經係一位模特兒，難怪佢舉手投足都能展現出優雅嘅氣質，而且性感迷人又騷味十足，真係引死人！

輕熟之齡

作為模特兒嘅佢，除咗拍攝平面廣告外，更以車模及Show Girl身份喺各個展覽場現身，而性格親切嘅佢對於合照要求更係來者不拒，因此早已吸納唔少粉絲，而正因為咁嘅緣故，當佢經營社交平台帳號後，人氣便嚟個大爆發，及至今日，粉絲更係超過103萬，稱佢做真女神級網紅絕非誇張！

除咗激凸上圍夠吸睛外，仲有兩個原因令佢成為人氣網紅，一個係大家都估唔到原來佢嘅年紀已經踏入3字頭，1992年出生嘅佢，真係保養得相當好，令好多女粉絲羨慕；另一個係佢坦率嘅性格，事關佢一啲都唔介意畀人知道一對巨乳係經過後天加工，仲因而成為整形公司嘅代言模特兒，呢點絕對值得讚賞。

Janet Kanokwan Saesim嘅網名叫「Janet_6959」，有逾3,360個貼文，擁有103萬位粉絲，當中可以見到佢好多唔同性感造型照，仲有唔少佢以車模身份出席車展嘅花絮照片，真係愈睇愈令人心動。