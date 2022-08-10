泳兒新歌玩精神分裂　最愛做變態殺手

憑歌曲《早上37.2度》獲得第二首「五台冠軍」歌的泳兒（Vincy）今日（10日）推出全新作品《18步半》，新歌的名字來自經典電影《8½》。

回望過去，Vincy已經推出了18張專輯，新歌亦是她音樂企劃Bloody Project第2首歌，填詞的周耀輝便想到不如就叫《18步半》，18張專輯之後再走前，「半」是不可測、是還有、是更多。

上一首《早上37.2度》之後，Vincy找了同名電影來看：「我先知道女主角嘅性格會因體溫改變而改變，對我嚟講，好奇妙！」負責意念和歌詞的周耀輝就先為這個企劃的第2首歌定下主題，她表示「精神分裂」這個主題可以說是源自她：「我覺得做咗咁多年人，好多時候大家都會講：『一定要做番自己。』但當你不停咁成長、有唔同嘅經驗之後，你會發現你內在唔係淨係得一個自己。有時我哋可能會講：『你唔好改變自己嘅初衷呀，你一定要忠於自己。』但係呢樣嘢係咪每個人都可以做得到呢？我覺得好interesting嘅就係你唔一定要去改走你自己嘅嘢，反而你應該要變更多嘅自己嚟到去適應唔同嘅環境。」

她認為精神分裂其實是每個人的縮影，無論面對家人、朋友、同事等，都不會以同一方式對待：「面對唔同嘅環境、待人處事嘅時候，我哋都會分裂出好多唔同嘅自己，先至可以成為一個更好嘅自己。」

至於MV則仍然沿用Vincy喜愛的Sheng班底，並以4個角色、5個造型包括殺手、被追殺者、破壞者及建設着烏托邦的天使者去呈現故事，是她入行以來，轉最多造型的一個MV。

她表示：「MV入面我係飾演一個精神分裂者，咁多個造型入面，我自己最鍾意殺手造型，因為我一直都好想做一啲類似殺手或者變態嘅角色，所以今次終於喺MV入面可以過吓戲癮。同埋成個造型同我都好大嘅反差，最深刻係呢個造型。」新歌亦加插了不少舞蹈，對於有「跳舞困難症」的Vincy來說，亦是一大挑戰，她謂：「所以我花咗好多extra嘅時間同埋心血去跳，加上今次擺咗好多自己意見喺跳舞嘅style，仲有同排舞師好緊密咁合作，去create呢一隻我自己想要跳嘅舞種。」