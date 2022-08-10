獎門人︱炎明熹被曾志偉笑係火星人　玩爆大波任人宰割

無綫「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）和冼靖峰（Archie）等「聲夢隊」，今晚（10日）在將軍澳電視城為《開心無敵獎門人》錄影。Gigi出場時被「獎門人」曾志偉取笑是「火星人 」，又指今日的髮型是她的招牌齊陰頭，Gigi則笑說：「我係曾生嘅阿孖……孖頭呀。」森美笑說：「你唔可以媽高層。」志偉笑說：「今晚要靠森美翻譯。」

Gigi玩「爆大波」遊戲要講出十個被老師罰的原因，她雖然表現驚慌，更被隊長森美取笑擔心一個答案也答不出，但也答了多題，但最後也難逃爆波懲罰，她笑說：「我好似一個任人宰割嘅機器。」

Gigi受訪時表示最喜歡獎門人的「大電視」遊戲，如果有機會玩希望做動作給隊員估的人。問到可擔心大家估不到？她笑說：「我就係想所有人陪我唔明。」Archie笑說：「我哋係同一組，係要畀我哋估中。」他又稱最喜歡看人玩辣辣壽司，希望自己不會吃到。

Archie剛由內地拍劇返港，過去3、4個月可謂大開眼界，見識到不同的創作，他說：「開頭講國語都有啲擔心，但後來講多咗就好啲。」Gigi透露在內地拍了一個真人騷，過程歡樂又震驚，她笑說：「震驚係所有人都好投入，我就呆咗，嚟唔切反應，呢方面要加把勁。」談到容祖兒在內地拍真人騷要食豬糧，問Gigi可敢嘗試：「嚟就嚟，Come on！」

Archie對於早前失言引起軒然大波，直言經一事長一智，在內地拍劇期間有翻看了自己的訪問片段、語氣、用詞，並作深切反省，最重要不要白交學費。

而C君帶領眾J2ers包括倪嘉雯、黃紫恩 （JoJo）、吳兆麟、胡敏芝等組成「J2隊」。C君進行「爆大波」遊戲要求發10個毒誓笑言：「矮過曾志偉、得罪珍姐、激嬲樂小姐….」相當搞笑。

C君受訪時講到王祖藍否認不滿他擔任J2創意總監，更表示子鍾意對方，他笑說：「愛佢愛到不得了。」C君受訪亦否認不和傳聞：「多謝，我都愛，直情要隔空示愛，呢啲好早已經講咗，都幾好笑。」

講到J2大改革後可滿意節目成績？他笑說：「永遠都唔會滿意，可以做得更好，想有更多時間製作，嚟緊嘅節目會畀依家好，多啲Budget希望今晚喺獎門人贏多啲幫補吓。」講到帶領一班J2ers亮相，他笑謂過去也由人照顧，現在要照顧人並不習慣，惟有用天生天養的方法。