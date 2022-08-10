陳偉霆回港拍戲　避談何穗指母未催婚

藝人陳偉霆（William）晚上出席「英皇戲院時代廣場開幕典禮」。頭戴cap帽的他刻意遮掩自己為新戲《爆裂點》角色造型而染的一頭銀髮。自從電影《救火英雄》後，他已有近10年未有在港工作，難怪甫見相熟記者表現熱情，雞啄唔斷。

William透露由於疫情關係，已有兩年多未有返港。在內地片酬分分鐘千萬計的他，今次「凱旋而歸」接戲，他坦言：「返嚟完全唔講片酬，能夠演出呢套戲係我嘅榮幸，尤其同家輝哥（張家輝）首次合作兼有大量對手戲，過兩日我哋會對打。（唔收片酬都得？）係。（拍得辛苦？）唔會，一早已「打晒針」，有晒心理準備，我仲喺北京考咗個槍牌先返嚟，呢套有關戲槍械鏡頭比較多。」

由於要還廣告債，10月電影煞科後William要趕返北京。一向孝順的他坦言最不捨陳母：「佢年紀大，唔想佢為咗探我成日要隔離，都希望多啲機會返嚟香港。（楊受成話嚟緊仲有兩套電影搵你。）我諗冇咁快開工嘅。我媽咪依家仲當我細路仔，我未收工返屋企佢就坐喺度等我，其實我就嚟37歲嘞！」

William 又透露原來自己與媽咪及嫂嫂同月同日生，關係更見親密。問到陳母可有催婚，早前與內地名模何穗傳緋聞的William笑答：「冇喎，佢淨係想我專心工作。」