【是日通勝】

農曆七月十四

壬寅年 戊申月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：拆卸、掃舍、祭祀

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、24、30、48

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運最強，單身者有望迎來一段美好緣分。

金牛座：財運不錯，花錢有分寸，沒有事情需要操心。

雙子座：滿招損，謙受益，身處順境時切忌得意忘形。

巨蟹座：好人有好報，多幫助有需要的人可帶來好運。

獅子座：健康存隱憂，要留意身心狀態，宜好好休息。

處女座：人緣運不錯，穿卡其色衫有助吸引異性注意。

天秤座：迎來倒霉的一天，不用太沮喪，希望在明天！

天蠍座：長時間玩手機會損害視力，要好好保護雙眼。

人馬座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

山羊座：身心不在狀態，重要事不妨留待明天才處理。

水瓶座：有暗戀對象者可嘗試表白，易打破感情悶局。

雙魚座：事業發展遇上阻力，不宜對回報抱太大期望。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）虎 心情差

鼠：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

牛：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

虎：是日沖煞，情緒低落，易為小事不耐煩。

兔：謀事懂得按部就班，有化危為機的本事。

龍：提升自我好時機，懂得每事問有利成長。

蛇：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

馬：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

羊：不求有功但求無過，逞強好勝易惹禍！

猴：做事得心應手，有望在職場上吐氣揚眉。

雞：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

狗：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

豬：投資忌輕舉妄動，做好風險評估有幫助。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

顏色對我們的影響

在命理學中有一套說法叫寒熱命——冬天出生的人需要溫暖的木火；夏天出生的人則需要金水來救。然而，是否紅、綠顏色必定對應寒命？而黑、白、藍、灰等顏色對應熱命人就有利？這部分便需要深究了。

風水勘察時常碰到問題如兒子的房間能否髹上粉藍色？自己的床頭又能否髹上墨綠色等等？ 究竟裝修顏色與出生八字是否有關連性？筆者的看法是否定的！

家居風水是一種環境學，亦是一種方位學。顏色的配搭會因應不同的情況、不同的方向、不同的區域而制定不同的決定。

筆者曾經到一位朋友家中作客，發現其客廳電視位置牆身髹上鮮紅色，友人告知這是受一位風水朋友指導，對方建議他這個冬天出生的人，把牆身髹為鮮紅色會較有利。於是筆者細聲向友人查詢是否經常和女友發生激烈爭拗，友人驚訝地回覆，不但激烈，還會常常拳來腳往。聰明的讀者們，應該不難猜出箇中原因吧！顏色會影響精神情緒，命理和風水有時候完全是兩套獨立範疇呢！