So Ching同ViuTV反枱擬退出COLLAR　演藝界搞祈禱會集氣撐阿Mo

男團MIRROR演唱會發生墮屏慘劇，導致舞蹈員李啟言（阿Mo）重傷入院，其COLLAR

成員女友So Ching的社交平台早前被發現沒有追蹤經理人公司及花姐，疑表達不滿，昨日更將行動升級，轉發批評ViuTV的貼文，明顯無懼與公司關係跌至冰點，都要一洩心中冤屈，更有消息指她將會退團！而演藝界非常關心阿Mo的情況，近日發起為他舉行祈禱會，希望「集氣」祝他早日康復！

MIRROR紅館騷意外全城關注，舞蹈員阿Mo仍在深切治療部留醫，So Ching連日來更新社交網為男友打氣，前晚更留言：「Goodnight bou！」明顯心情好轉，令粉絲推測阿Mo日漸康復，她才連環發「愛的晚安」。

「唔施壓叫停演唱會」

自墮屏慘劇發生後，So Ching一直未有為事件表態，但其社交平台被發現沒有追蹤MakerVille、ViuTV與花姐等帳戶，疑就事件表達不滿。早前COLLAR到電台宣傳新歌，亦獨欠So Ching，昨日（10日）她進一步將行動升級，於社交平台轉載一篇鬧爆ViuTV的文章，內容為：「舞台環境、表演者薪金以及安全。Viu低成本樣式速食嘅成功，Fans質素，為見偶像，見到意外頻生，都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點！」公開為男友發聲，表達她對公司的憤怒！

該貼文又寫道：「Dancer果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅。香港嘅Dancer跳一世舞，都唔會有圈外人認識、支持、幫佢哋提高身價。絕大部分都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。唯一出人頭地嘅方法就係去造、做星。或者經歷死亡，先至有人識。」為香港舞蹈員出一口氣，同時對舞蹈員的待遇感到唏噓和無奈。該專頁亦寫上：「每叫一次花姐加油，Viu加油都係對逼迫Dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳！」So Ching無懼與公司關係跌至冰點，難怪昨日傳出她將退團，不少網民大表支持。

李父不作回應

阿Mo入院11日不斷傳來好消息，其父親李盛林牧師指他已清醒過來，能簡單與外界溝通，上周六已完成呼吸造口手術。而外界非常關心阿Mo的情況，不少演藝界人士近日發起為他舉行祈禱會，希望「集氣」祝阿Mo早日康復，同時為愛子操心的李父打氣！

昨日約12時，阿Mo父母再次冒風雨現身醫院，提到網上流傳為阿Mo眾籌醫病的消息，李父雙手合十表示：「多謝晒，多謝晒！」之後急急進入醫院。約1時他們離開，記者再追問有關問題時，李父僅回應：「多謝關心。」便上車離開。