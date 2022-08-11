陳瀅揭男友偷食閨蜜　控訴陳曉華係「淫婦」

陳瀅、陳曉華（Hera）及張馳豪（Aska）日前在中環拍攝葉念琛執導的無綫新劇，劇中疑遭男友背叛的陳瀅指自己曾有類似經歷，大爆前男友曾背着她約會其閨蜜，她即時怒斬情絲，絕不留情！

葉念琛擔任導演兼編劇的無綫劇集《美麗戰場》日前在中環拍外景，場口講述陳瀅行街時見到好姊妹Hera與其男友Aska同行，懷疑男友背叛她，受訪時搞笑「控訴」：「兩個奸夫淫婦背住我偷食，我捉姦在街！」Hera笑指她工作壓力太大，自行幻想。陳瀅自爆現實中曾有類似經歷：「當年我做緊模特兒，有個男友都幾靚仔，好吸引異性，佢竟然背住我，同我入行第一個認識嘅好朋友見面！我係睇男友短訊發現，後來就分咗手。」做「奸夫」的Aska拍劇經驗甚少，直言作為新人很緊張，初時擔心難以融入劇組，幸合作愉快，獲各人照顧。問到跟陳瀅可有親熱場面？他說：「拖手囉，但冇接吻，螢幕初吻仲喺度，當然唔介意畀佢！」

豪食鮑魚做午餐

劇集有關選美佳麗勾心鬥角，Hera指當年選港姐時沒有這些情況：「大家目標一致，都係好努力減肥。不過拍呢套劇，我反而肥咗5公斤，因為導演同陳瀅經常『萬歲』。」陳瀅即大爆導演請食鮑魚做午餐，待遇優厚。而葉念琛透露劇集已拍了三分之二，預計月底煞科，大讚6位女角表現好又有火花，問到她們可有搶戲？他說：「冇！冇得爭，係我話事。佢哋知道套劇好靠合作，而且本身都係好朋友，唔會好似人哋咁講一班女仔會好多問題。」