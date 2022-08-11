「姜糖」逼爆3層商場隔空支持姜濤　毛舜筠變小粉絲：我都好鍾意佢

由姜濤及Jer（柳應廷）@MIRROR主演的英皇電影《阿媽有咗第二個》昨晚（10日）舉行首映禮。雖然兩位主角繼續停工，但姜濤歌迷會依然號召粉絲到首映禮支持。二人粉絲躋滿商場3層，姜糖更拿着燈牌大叫偶像角色名字，隔空「傳情」支持姜濤。而姜濤雖然未有現身，但亦有收到「姜糖」心意，親自於社交網轉發後援會拍下的現場片段，並留言答謝：「謝謝你們，辛苦了。」

戲中扮演「Jer媽」的影后毛舜筠，職場上的身份是經理人，力捧「新歌手」姜濤上位。談到與「兩個仔」的感情，她透露：「當初導演睇中姜濤，嗰時我仲唔知佢係邊個，後來追睇返佢參賽時嘅表現，真係覺得呢個人非常之吸引，搞到我都好鍾意佢。後來我有參與試鏡揀蜶，喺好多人中選出同樣好有魅力嘅Jer。」

另外，任達華與衛詩雅以嘉賓身份撐場。談到有份參與電影《七人樂隊》的拍攝，任達華坦言：「好好彩有份執導嘅7個導演，我都合作過，覺得自己相當幸運，希望喺10年或20年之後，會再湧現一啲新導演，我可以繼續同佢哋合作。其實每個行業都要有承傳，新導演都要繼續堅持自己。」他負責參演已故林嶺東執導的部分：「當然依家睇返套戲都有啲傷感，佢（林嶺東）唔鍾意住喺香港，所以成日周圍飛，但原來佢心底都好有香港情懷，個心依然留喺呢度。」

至於早前到新西蘭旅行的衛詩雅，充電後精神飽滿。她表示：「雖然去咗7日，但扣除搭飛機嘅時間，實質上玩咗4日半。機場見到冇乜人覺得好落寞，我喺新西蘭着住厚褸，但望出車外竟然有個女仔只係着背心！」衛詩雅又透露近日忙於搬屋：「因為我住緊嘅地方比較細，所以決定將佢放租，然後我喺出邊租住一間面積大啲嘅單位。（唔再同陳家樂做鄰居？）佢千祈唔好再搬近我，不過佢就嚟結婚，可能都會搬新屋築愛巢。」