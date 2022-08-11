吳偉豪率領兄弟上《思家大戰》　黃婧靈因乜自稱「智慧波」？

李思捷主持的《思家大戰》第二季，第二集嘉賓邀得黃美棋率領的「哈比女團」隊，及吳偉豪（Ricco）父親吳大強率領的「各位觀眾吳條煙」隊；「哈比女團」隊成員有鄺潔楹（Judy）、「波波」黃婧靈、「瑜伽女神」杜穎珊（Sandy）及陳欣茵（Sonya）；「各位觀眾吳條煙」隊成員有Ricco及其大哥吳偉諾、二哥吳偉言、細佬吳偉傑，兩隊可能是《思家大戰》開播以來最強「身高差」。雖然5大哈比囡囡人仔細細，但勝在聲大大，全程High爆依嘩鬼叫，以「音波功」強攻吳家猛男。

向來語不驚人、死不休的波波，則搞笑自稱「智慧波」：「因為我冇，所以喺個名加番啲智慧。」可惜講完唔夠10秒即估錯答案，要一洗長年「老鼠屎」污名仍有難度。是集最惹爭議問題為「冇搭飛機咁耐，最掛住飛機上嘅咩？」，Judy搶答「機長廣播」，思捷聽完唔多睇好謂：「咁貴買張機票聽段廣播，我講畀你聽咪得囉。」語畢「Captain Lee」上身以Sexy English「廣播」，冧到一班囡囡瘋狂尖叫，思捷更大口氣豪言：「如果（Judy）中嘅，我畀番一皮你！」豈料「一語成讖」，遭5女Chur住「磅水」，場面爆笑。