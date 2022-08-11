立秋後4招修護　養出好膚質

立秋後氣溫變化較快，特別是早晚溫差變化較大，在這情況下皮膚好易狀態變差，需要及時加強修護。（互聯網）

平日聽到別人說「Time Flies」或「時光飛逝」都會無感，但當2022年過了一大半，連立秋都過了之後，就會驚覺時間過得太快，秋天真的要來了！以為秋季對皮膚就一定友好？哪又未必！首先夏季會留給我們膚色暗沉、黑色素沉澱和色斑等「禮物」，到立秋後如果保養不當，肌膚就會受到早晚的大溫差影響，而變得乾燥缺水，失去彈性甚至敏感不適。所以想皮膚一年四季都保持在最佳狀態，就要防患於未然，重點加強護膚！

第1招：內外補水

大家都知道補濕的重要性，但實行起來有時難免有所忽略！尤其是立秋後天氣未轉涼，仍然炎熱之際，大家就更容易忽略早晚溫差會抽乾皮膚水分。建議在這段秋老虎氣候期間一定要多喝水（大概6~8杯水），不要感到口渴時才喝，要做到飲得慢飲得頻密，才有效促進身體代謝物排泄，加強調節肌膚的水潤度，減少氣候衝擊帶來的乾燥及種種肌膚問題。若嫌白開水無味，可改以綠茶、檸檬水、花茶等取代，總之能確保皮膚得到充分的滋養便可以！

另外，不同膚質都有不同的補水方案。乾性肌宜選用具補濕滋養功效的潔面乳，以避免洗面後的繃緊感覺，然後在潔面後使用更滋潤的補水補濕產品，給皮膚更深層滋養。而本來油脂分泌旺盛的油性肌，在秋老虎氣候期間最易出現「外油內乾」的情況，因此更應做好補水鎖濕步驟，每天使用爽膚水後可用輕透的補濕乳液代替控油產品，還有定期去角質。本身T-zone位較易出油的混合性肌膚，立秋後反而油脂分泌會減少，卻開始乾燥缺水。所以早上應使用相對清爽的補濕乳液，晚上則改用質地較厚重的補濕面霜，給皮膚更深入的滋養。至於敏感肌因角質層較薄，肌膚儲水能力較弱，故此應換上質地較厚的補濕面霜，並配合補濕精華和補濕面膜為肌膚補充水分。

第2招：持續防曬

立秋後雖然早晚會伴隨着一絲絲涼意，但白天還是相當炎熱，陽光中的紫外線照射也不遜於夏季的猛烈。加上秋天較乾燥，人體皮膚的新陳代謝比夏天緩慢，曬黑及曬傷後，修復時間會比夏天更長。所以這段時間的防曬護理依然是重中之重，出門前30分鐘最好塗上防曬霜，出門後可添加防曬類型的衣物或遮陽帽，讓皮膚不會受UV所傷。

第3招：睡眠護膚

想立秋後皮膚狀況持續穩定，就必先保持良好的睡眠質素，盡量按時就寢，避免捱夜。因為優質的睡眠有助皮膚正常代謝、排走代謝廢物及減少水分流失，同時有助調整皮膚分油脂的滋潤能力。因此建議晚間使用具深層修護功效的護膚品，以加強皮膚的修復能力，從而減少皺紋、色斑的形成，令肌膚回復水潤。

第4招：吃出好膚質

在秋老虎氣候期間，多飲生津解秋燥湯水，如冬瓜湯、白蘿蔔湯、大白菜湯、雪梨銀耳湯等。食物方面，多吃深海魚類、番茄、花棷菜、海帶、蜂蜜，以及雪梨、香蕉、蘋果等白色水果，同時避免吃辛辣、煎炸及燒烤類食物，就能減少轉季氣候對肌膚的影響，令膚質維持健康穩定。