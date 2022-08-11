鄭欣宜Message慰問Anson Lo　講明唔使覆：總之畀愛你

歌手鄭欣宜、衛蘭、吳林峰及樂隊Dear Jane昨晚（10日）現身九龍灣為音樂會作表演嘉賓。原定於9月舉行的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜x 盧瀚霆》，主辦電台昨日宣布將延期舉行，未知是否與MIRROR紅館意外後一眾成員停工有關，對於音樂會延期。欣宜表示體諒有關安排，她説：「最緊要大家開心安全，等大會安排囉，我照樣繼續做我嘅音樂，近期狂排練自己嘅Project，嚟緊會拍新歌MV，會繼續送我嘅歌畀大家。（有冇打亂你原先計劃？）唔會呀！公司好錫我即刻有好多安排畀我。」

問到有否擔心音樂會拍檔Anson Lo情緒？她指很擔心意外中所有相關人士：「依家最緊要畀多啲空間佢哋，等佢哋自己可以回復正常狀態。（有冇慰問對方？）有傳Message慰問嘅，講明『唔使覆我！總之畀愛你』。」她表示看過意外發生片段後亦感到嘩然，難以想像當事人當刻心情，亦希望大家可給予他們空間平伏。原先打算音樂會後到泰國放鬆一下的她，表示還有很多地方想飛，笑言其實一切都只是自己幻想：「之前飛咗加拿大成個月，其實最掛住香港，嚟緊有新歌要做宣傳。」她表示很滿意新歌，但一切仍要先賣關子。