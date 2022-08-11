香港主題美食　細味本地情懷

時代不斷發展，一些富風味的小店和食物漸漸消失，或者將來想吃都未必有機會。有餐廳以本地美食作主題，不單和小店合作，供應經典美食，有大廚利用具代表性的食材，再創作新菜式，讓客人細味本地情懷。

打造升級本地菜

香港每個地區都有一些獨特的標記和美食，如上環海味街、大澳鹹魚和蝦膏蝦醬等，深入民心。中環藝術餐飲餐廳1111 ONES Restaurant and Lounge近日以本地的代表美食和食材作主題，創作全新嘗味套餐，並請來本地漫畫家及多媒體創作人曹志豪，為餐廳菜單設計專屬畫作。餐前小吃三式蛋捲卷，以老字號餅家蛋卷配香蒜大葱法式酸忌廉、魚子醬咖喱椰菜花和珍珠奶茶忌廉。魚香茄子選用本地茄子油炸再浸泡木魚柚子醬汁，加紅菜頭啫喱片和大澳鹹魚製作的粉末，味道即時升級。本地軟殼龍蝦配避風塘配料，龍蝦頭、腳和殼以日本天婦羅方式脆炸，惹味香脆。湯品海參竹笙蟲草花湯以上環海味街作靈感，特別打造海味餃子配湯汁。主菜是以本地頭抽加清酒等慢煮的鮮鮑魚，淋上改良的刁草帝王蟹肉羹，配雲腿津白卷。以本地婚宴菜式設計的乳豬三吃，有用甜醋慢煮的豬腩肉、法式肉醬配炸豬皮和叉燒。甜品有從豆腐花作靈感的桂花豆腐蓮子。每一道菜都有配搭相應的畫作，如大澳、海味街等風景，讓客人感受更深。

老字號美點任食

香港有很多經典的老字號餐廳，受疫情打擊而要結業，現時能屹立不倒的小店，值得珍惜。由現時至9月6日，九龍香格里拉Cafe Kool於午市及晚市自助餐，除提供多款時令海鮮和肉類外，特別和本地老字號餐廳合作，分階段推出經典菜式，如太平館餐廳會供應富代表性的瑞士雞翼，永華日常有鮮蝦雲吞麵和酸蘿蔔，公和荳品廠則有豆腐奶、薑汁豆腐雪糕和豆腐花，讓食客再三回味。