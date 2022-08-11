澳洲將舉行國葬　雪梨歌劇院亮粉紅燈悼念ONJ

荷里活經典歌舞片《油脂》（Grease）女星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John，ONJ）日前離世，震驚娛樂界！而澳洲雪梨歌劇院昨晚（10日）亮着粉紅色燈光，紀念在《油》片中飾演「Pink Lady」之一的ONJ。

除了雪梨之外，珀斯的Optus體育館以及墨爾本的Flinders街火車站等其他澳洲地標亦發出粉紅光芒來以紀念這位出生於英國在澳洲成名的巨星。此外，她的照片亦被投射在墨爾本市中心的藝術和文化場所聯邦廣場（Fed Square）的一側。維多利亞州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，此舉是為了「紀念ONJ，以及她對癌症宣傳、研究和治療的巨大貢獻」。

除了亮燈悼念ONJ之外，她的姨甥女Tottie Goldsmith亦透露澳洲政府將為ONJ舉行「國葬」。她說：「家人會接受政府的建議，不獨我們的家人，相信澳洲都需要（向她致敬）。她是深受愛戴的。」而維多利亞州州長亦證實此事並透露喪禮是慶祝ONJ的音樂、電影以及她對世界作出的傑出貢獻。

另方面，英國倫敦舉行的《油脂》音樂劇的劇組人員前晚（9日）亦有向ONJ致敬。而現場亦打上「粉紅燈」來悼念她。