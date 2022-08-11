MIRROR騷意外︱Lokman粉絲激增11%　花姐人氣不跌反升

MIRROR上月（7月）28日在紅館發生墮屏意外，引起全城關注，不少網民都十分注意相關人士的一舉一動，有媒體數據分析公司近日收集了12子、花姐及傷者阿Mo（李啟言）的社交網數據分析。12子一度停止更新個人社交網，到隊長Lokman率先出Post，粉絲增加了1.5萬，升幅達11%，其貼文亦獲得了超過20萬人讚好，而他以往出post，平均只有約3萬個Like。許多粉絲及網民到各成員的社交網留言集氣。7月28日至8月3日期間，MIRROR一眾成員社交網粉絲平均升幅錄得5.6%。

而Anson Lo出post獲近24萬人讚好，升了4.1%、Edan升了2.8%、Stanley升了8.8%、Alton升了6.3%、Jeremy升了6.2%、Tiger亦升了5.9%。此外繼Lokman後，其他成員亦有陸續出post報平安，其中Anson Lo的貼文亦獲得近24萬人讚好，比他其他貼文的Like數高出10多萬。數據又發現，花姐的粉絲數竟然不跌反升，雖然不少人公開狠批她，但她社交網粉絲數竟錄得3.11%的升幅，花姐出post感謝家人及鏡粉的支持，亦獲得近12萬人讚好，比她平日發出的貼文高出約10萬個Like。

而一度陷入昏迷的受傷舞蹈員阿Mo（李啟言），既是女團Collar成員Soching（蘇芷晴）的男朋友，也是Anson Lo的大學同學及MV御用舞蹈員，其社交網原本也有4萬多粉絲，出事後有大量網民湧入阿Mo的社交網留言集氣，令阿Mo的粉絲數在一星期內急升超過10萬，增幅達到232%。截至8月10日，阿Mo的IG粉絲數已高達16萬。