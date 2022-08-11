【營事檔案】微波爐南瓜烘蛋　飽肚早餐

早餐除了三文治、粟米片外，間中都想有點新變化，但早上的時間實在太寶貴，又不可以太花時間，而於這個時間能用上微波爐料理早餐就最好不過了。不僅不用清洗鍋具，更不用睇火，準備好料理，早上一放入微波爐就完成一道高營養的早餐了。

南瓜高纖香甜

香甜好吃的南瓜，放在冰箱可存放比較長的時間，又適合用於烹調不同類型的菜式，由小孩子的南瓜粥，到西式忌廉南瓜湯、中式南瓜糕等，變化多端。南瓜更是一種十分有營養的食材，屬於高膳食纖維的五穀類，可提供額外的纖維量。每300克南瓜已含有1.5克纖維，有助促進腸道蠕動，減少便秘問題。另外，每300克南瓜只有78卡左右，熱量較低，可增加飽肚感，減少過量進食，有助控制體重。

微波雞蛋安全小貼士

雞蛋，被稱為優質的蛋白質來源，含人體所需的所有胺基酸，是不少人的早餐首選。想快捷，不少人會採用微波爐加熱雞蛋，結果卻發生爆炸的意外！其實微波爐是可以用來微波雞蛋，只要用像以下食譜一樣，去掉蛋殼再打勻雞蛋，就可以避免蛋黃在加熱時爆開的情況出現；又或在蛋黃上戳幾個小洞，即使再加熱都能避免發生意外了。

【微波爐南瓜烘蛋】

材料：

南瓜 半個

菠菜 半棵

雜豆 10克

雞蛋 2隻

調味料：

黑胡椒 1茶匙

雞粉 半茶匙

紫菜絲 適量

韓式辣醬 1茶匙

做法：

1.南瓜叮3分鐘至軟身後，切半、去籽，備用。

2.菠菜切碎、加入雜豆、雞蛋及調味料攪勻備用。

3.在可微波的容器內放入南瓜，並倒入雞蛋液。

4.將上述食材放入微波爐叮3分鐘至熟透，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。