為王祖藍打開心窗︱薛凱琪罕談入行秘戀4段情

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，第二集嘉賓是與祖藍認識了18年的薛凱琪（Fiona），她初出道便與祖藍結緣，給祖藍第一印象是「咩都笑得一餐」，可惜隨着走紅後Fiona開始變得不快樂：「嗰時成日有人跟我，我就覺得其實只係想唱吓歌、拍吓戲，點解會變咗冇咗自己嘅生活？」

祖藍續指與Fiona合作電影《人間喜劇》時已察覺對方有異樣，Fiona坦言當時眼淚完全不受控制，並邊說邊重演當時情況謂：「我會狂喊，但係係冇表情嗰隻，只係眼淚不斷滴落嚟。」Fiona續指由於情況嚴重，當時要自創「仰天忍淚」方便化妝師化妝，祖藍亦直認至今仍難忘Fiona當年忍淚畫面。

與Fiona無所不談的祖藍，亦於節目中，單刀直入狂Chok對方戀愛史，Fiona亦坦率回應：「我入行17年，點會冇拍過拖。但我每次都會話冇拍，你諗吓分手時幾咁痛，仲要做訪問解釋喎。」祖藍再追問Fiona「認真拍拖次數」，Fiona先是一本正經謂：「我冇試過散拖，大概拍過4次，有一個2年，有一個1年…」不過Fiona數數吓，卻忽然撒嬌「拒絕再玩」，場面有趣。

近一年留守北京工作的Fiona，坦言由於之前未試過獨居，故此現時仍未適應獨居生活，除了經常與媽咪Facetime，更化身「動物託兒所」排解寂寞。而本集閨密任務中，以首個「樣衰」任務最為吸睛，起初帶點猶豫的Fiona，第一時間先問祖藍：「你係咪真係放開懷抱先？」而因為祖藍回了一句：「其實我唔放開個懷抱本身都幾樣衰。」Fiona即放心晒出動雙手盡情醜化自己，結果成功鍊贏祖藍；不過當Fiona見到自己的毀容程度時，卻又忍不住感嘆謂：「我睇嚟真係好放得開吓。」