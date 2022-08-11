上月退出LE SSERAFIM　金佳蘭發聲明為欺凌爭議道歉

今年5月2日以韓國新人女團LE SSERAFIM出道的金佳蘭，因為被爆在初中時欺凌同學，出道2星期便停工避風頭，事務所於7月20日宣布她退團及與她解約的消息。

而爆出爭議後一直沒有回應的她，昨晚（10日）透過社交網上載聲明文，她在文中說：「首先我想跟大家說聲對不起，雖然太遲了，但這段時間我一直沒有機會發表自己的立場。」她坦言很擔心自己過去做的事會令她的夢想被粉碎，她亦因為外界對她的指摘而感到害怕，她否認曾向他人施暴，又指自己從未欺凌及排擠其他人，聲稱只是一個平凡學生，又否認未成年飲酒及吸煙的傳聞。

她公開學校暴力對策自治委員會的通知書，顯示她當時因為多次辱罵受害學生A某而被處罰，她指當時是因為A某上載其朋友身穿內衣的照片，在向A某追究的過程中發生了欺凌事件：「我當時想着是幫助我的朋友，我覺得我們的行為是正義的，所以不知道事件的嚴重性，雖然我做了錯誤和笨拙的行為，但我不想怨恨那時候的自己。」她形容出道的2星期對她來說就似發夢一樣，永遠也不會忘記，又特別多謝支持她的粉絲，承諾今後會成為更好的人。

而以5人陣容繼續活動的LE SSERAFIM昨晚出席在首爾綜合運動場舉行的購物節「Seoul Festa 2022」開幕活動，同場亦包括Psy、Rain、NCT Dream、Stray Kids及ENHYPEN等歌手。